ЗВЕЗДЫ

Джанабаева в атласной блузке и брюках вышла в свет с Меладзе

Супруги посетили премьеру фильма «Одесса», которая прошла в Москве.

Джанабаева в атласной блузке и брюках вышла в свет с Меладзе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. фото: globallookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем Валерием Меладзе. Они побывали на премьере фильма «Одесса» в кинотеатре «Октябрь». Она была облачена в черные брюки, атласную блузку цвета топленого молока. Длинный пиджак певица предпочла закинуть на плечо. Влюбленные с удовольствием попозировали фотографам.

фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Затем Альбина отправилась уже на фэшн-вечеринку, осматривать стенды с презентациями и общаться с другими гостями. Она также не устояла и сделала несколько фото у фотозоны с глянцевым изданием. В ночь с 3 на 4 сентября в Москве состоялся Vogue Fashion’s Night Out. В ЦУМе собралось множество знаменитостей. Одни стали гостями светского мероприятия, другие представили новые стильные образы. Например, Яна Рудковская презентовала горнолыжную коллекцию одежды итальянского бренда ODRI. Основными звездами светского мероприятия стали Вера Брежнева и главный редактор Vogue Маша Федорова.

«Какая же сейчас свободная и модная молодёжь! Знаете, все же самое главное,- индивидуальность и ощущение себя! Через одежду мы передаём свой внутренний мир, настроения!», — поделилась Альбина.

Поклонники были рады видеть супругов вместе. Они отметили, что Джанабаева выглядела очень элегантно в лаконичном образе. «Как же Вам идет прозрачный макияж!!! Юная, нежная», «У Валерия очень хороший вкус», «Какая прелесть, вы очень стильная», «Самая женственная и харизматичная из всех», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что певица старается следовать тенденциям моды. Для сцены она выбирает силуэтные платья, а в обычной жизни часто облачается в джинсы, плащи и другие образы.

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеЗвездный стильмода и стиль

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Джанабаева в атласной блузке и брюках вышла в свет с Меладзе
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