Тренд осени: Юлия Снигирь вслед за Алсу выбрала монохромный наряд

Юлия Снигирь недавно побывала на Венецианском кинофестивале. Девушка не только продемонстрировала несколько стильных образов, но и представила новый сезон популярного итало-испано-французского сериала «Молодой Папа», который получил название «Новый папа». На красной дорожке актриса позировала фотографам одновременно с исполнителем главной роли Джудом Лоу. Однако на днях девушка вернулась в столицу.

3 сентября в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялся показ нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Действия в картине разворачиваются вокруг журналиста и его сына, которые отправляются в город, где началась холера. Посмотреть драматическую киноленту пришли многие звезды: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Евгения Брик. Не смогла пропустить премьеру и Снигирь.

На красной дорожке девушка появилась в стильном монохроме. Она была облачена в блузку и юбку-миди из атласной ткани. Нежно-карамельный цвет гармонировал с более светлым оттенком. К лаконичному образу актриса добавила открытые босоножки на шпильке.

«Вчера я посмотрела совершенно удивительное кино… Такое кино уже почти не снимают, это уже исчезающий вид. Очень личное кино, очень щемящее, остроумное, красивое… Посмотрите обязательно, правда — получите удовольствие», — поделилась Юлия.

Поклонникам пришелся по душе ее наряд. «Вы, как всегда, красавица!», «Очень вам идёт», «Юлия, ну какая же вы красавица!», «Образ огонь», «Очень хороши», — прокомментировали пост подписчики. К слову, монохром стал трендом этим летом. Не так давно Алсу выбрала наряд в одной цветовой гамме, а следом за ней так сделала и Лера Кудрявцева. Теперь и Снигирь поддержала модную тенденцию.

А вам понравился образ актрисы?