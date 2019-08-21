«Слов на ветер не бросаю»: Джанабаева пытается похудеть после отпуска

40-летняя певица Альбина Джанабаева недавно вернулась в Москву после долгого отпуска. Вместе с сыновьями и супругом Валерием Меладзе она посетила Францию и Испанию. Из путешествия артистка привезла не только хорошее настроение, но и пару лишних килограммов, которые пообещала себе поскорее сбросить.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» сдержала слово и недавно занялась фигурой. Чтобы вновь прийти в форму, она выстроила четкий режим дня, подкорректировала питание и ввела регулярные физические нагрузки. Ради достижения цели Джанабаева полностью отказалась от соли, сахара и хлеба и стала чаще употреблять в пищу свежие овощи, продукты, богатые белком, а также чаи.

«Слов на ветер не бросаю… Все задачи выполняю. Встала на путь «лишнее долой» за неделю! И, главное, осознанность во всем: правильный режим сна, приемы пищи не на бегу, — мне подходит интервальное питание, спорт, воздух и мысли позитивные», — рассказала в блоге исполнительница.

Что касается физических нагрузок, то Альбина отдала предпочтение пробежкам, быстрой ходьбе и занятиям в бассейне.

«В общем, лёгкий шок, приятный стресс, немного ограничений для укрепления силы воли, — и вы прекрасны!» — резюмировала певица.

Подробный пост в блоге Джанабаева сопроводила фото с пробежки. Для тренировки она выбрала короткий топ и черные лосины, а на лице не было и грамма косметики.

Напомним, во время длительного отпуска Альбина щедро делилась с поклонниками солнечными фото. Она даже не скупилась на снимки с Валерием Меладзе, с которым редко выходит в свет.