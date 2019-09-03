Ковальчук показала, с чем актуально сочетать рваные джинсы

Юлия Ковальчук в свои 36 лет выглядит так же, как и в юности. Певица ухаживает за кожей, чтобы избежать появления морщинок, правильно питается и занимается спортом, чтобы оставаться в форме. С имиджем девушка почти не экспериментировала. Она изредка обновляла цвет волос и стриглась, но не коротко. Сама артистка заверяет, что очень изменилась за последние 10 лет, но это касается лишь ее взглядов на вещи. Она стала ценить каждый прожитый день.

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Для светских мероприятий Ковальчук облачается в вечерние платья, на сцене часто танцует в мини, демонстрируя стройные ноги. В повседневной жизни девушка предпочитает лаконичность в одежде. Так, этим летом она не раз надевала рваные джинсы. В жаркую погоду она предпочитает сочетать их с белой блузкой и мюлями или с простой майкой.

А во время поездки за город, на днях, Юлия снова надела рваные джинсы. На этот раз она дополнила их тканевым поясом и черной простой футболкой без принта. Вместо туфель певица надела босоножки на плоской подошве, а также использовала поясную сумку для удобства. В таком образе она появилась на конном ипподроме.

«Говорят, маленькие женщины и лошадки чем-то похожи, такие же уютные, ласковые, но строптивые», — написала Ковальчук.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они также предположили, что девушка привезла с собой дочку Амелию, чтобы покатать на пони. «Боже мой, какая лошааадка! Вы, Юля, как всегда, прекрасны», «Какая вы, Юля, миниатюрная статуэтка!», «Как вы красиво позируете! Все ваши фото огонь просто», «Прикольные джинсы», — прокомментировали пост подписчики. К слову, рваные джинсы не боятся носить Алла Пугачева, Лера Кудрявцева и Татьяна Навка, а также другие звезды.

А вы с чем носите рваные джинсы?