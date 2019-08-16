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Юлия Ковальчук сделала антигламурный пост в Instagram

Певица поделилась, как можно провести душевно время без какого-либо искусственного антуража и надуманностей во имя лайков.

Юлия Ковальчук сделала антигламурный пост в Instagram
ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Пока под занавес лета российские звезды отдыхают за границей или заваливают своих поклонников снимками с фотосессий, Юлия Ковальчук в своей соцсети показывает вполне себе обычную жизнь. И фиксация встреч с друзьями — для нее повод поделиться хорошим настроением.  Теме показухи и естественности певица посвятила очередную публикацию на своей странице в Instagram.

«Открыла ленту и поняла, что все в инста козыряют сейчас красивыми фото в платьях, нужными ракурсами, экзотическими пейзажами… а у меня правда жизни — теплейший вечер с подругой и немножко вкусняшки для разогрева историй», — написала артистка в подписи к снимку, на котором она сидит за столом с подругой с бокалами вина. На певице совершенно обычная красная в клетку рубаха, поверх которой надета джинсовая куртка.

Этот антигламурный пост высоко оценили подписчики знаменитости. Многие отмечали, что в отличие от других звезд Юлия Ковальчук показывает себя настоящей.
«Хоть где-то нормальные фото. Спасибо Вам. А ведь жизнь и есть вот эти маленькие моменты искреннего счастья», — замечает подписчица.

Напомним, несколько дней назад артистка поделилась с фанатами не совсем обычным образом. На фотографии, которой звезда поделилась в своей ленте, на Юлии была блуза с рукавами до колен. Подписчики раскритиковали наряд артистки, но и она молчать не стала.

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Instagramотдых с друзьямиПевицапостЮлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук сделала антигламурный пост в Instagram
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