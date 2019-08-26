Звездный стиль

По-молодежному: Навка выбрала для прогулки рваные джинсы и кеды

Спортсменка наслаждается последними днями лета.

По-молодежному: Навка выбрала для прогулки рваные джинсы и кеды
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка этим летом побывала в Турции, куда привезла ледовое шоу «Руслан и Людмила», а в августе она вместе с дочкой Надеждой оказалась в Ялте. Там гости и местные жители до конца лета могут увидеть другой проект спортсменки  -«Золушка». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию находит время и для отдыха. Она то устраивает фотосессии, то посещает светские мероприятия.

Недавно Татьяна посетила костюмированную вечеринку, посвященную кино. Она выглядела неотразимо в мини-платье в ретро-стиле и на шпильках. Однако даже в повседневной жизни спортсменка предпочитает облачаться в простые, но модные образы. Так отправившись на прогулку утром, Навка облачилась в рваные джинсы с принтом и расшитые жемчугом. К ним она надела белую футболку, пиджак молочного цвета и кеды в тон.

Волосы звезда собрала в хвост, а вот на лицо нанесла неброский макияж.

«Кто ходит утром и пешком, тот поступает мудро! А свежий воздух улучшает настроение и насыщает организм кислородом! Последняя неделя уходящего лета. Наслаждаемся!», — написала она.

Некоторые поклонники пришли в восторг от наряда Навки. «Татьяна! Вы — искра ЗОЖ! Равняюсь на вас!», «Классные штаны», «Классные джинсы, да и Таня, как всегда, хороша!», «Очень красивый кадр, побольше бы таких интересных снимков», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно дочке спортсменки исполнилось пять лет. В честь этого события Татьяна устроила праздник для Нади и поделилась трогательными архивными кадрами из роддома.

А вам нравится летний образ Навки?

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Звездный стильМодные трендыТатьяна Навка

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По-молодежному: Навка выбрала для прогулки рваные джинсы и кеды
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