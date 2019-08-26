По-молодежному: Навка выбрала для прогулки рваные джинсы и кеды

Татьяна Навка этим летом побывала в Турции, куда привезла ледовое шоу «Руслан и Людмила», а в августе она вместе с дочкой Надеждой оказалась в Ялте. Там гости и местные жители до конца лета могут увидеть другой проект спортсменки -«Золушка». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию находит время и для отдыха. Она то устраивает фотосессии, то посещает светские мероприятия.

Недавно Татьяна посетила костюмированную вечеринку, посвященную кино. Она выглядела неотразимо в мини-платье в ретро-стиле и на шпильках. Однако даже в повседневной жизни спортсменка предпочитает облачаться в простые, но модные образы. Так отправившись на прогулку утром, Навка облачилась в рваные джинсы с принтом и расшитые жемчугом. К ним она надела белую футболку, пиджак молочного цвета и кеды в тон.

Волосы звезда собрала в хвост, а вот на лицо нанесла неброский макияж.

«Кто ходит утром и пешком, тот поступает мудро! А свежий воздух улучшает настроение и насыщает организм кислородом! Последняя неделя уходящего лета. Наслаждаемся!», — написала она.

Некоторые поклонники пришли в восторг от наряда Навки. «Татьяна! Вы — искра ЗОЖ! Равняюсь на вас!», «Классные штаны», «Классные джинсы, да и Таня, как всегда, хороша!», «Очень красивый кадр, побольше бы таких интересных снимков», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно дочке спортсменки исполнилось пять лет. В честь этого события Татьяна устроила праздник для Нади и поделилась трогательными архивными кадрами из роддома.

А вам нравится летний образ Навки?