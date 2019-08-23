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Юлия Ковальчук отметила, что сильно изменилась за минувшие 10 лет

Певица кардинально поменяла взгляд на многие вещи.

Юлия Ковальчук отметила, что сильно изменилась за минувшие 10 лет
Юлия Ковальчук/instagram.com/juliakovalchuk/

Известная певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в соцсети опубликовала фотографию, где она стоит на улице в соломенной шляпе и улыбается.
Пост оказался самым что ни на есть серьезным, даже с философским подтекстом.

36-летняя знаменитость сообщила своим поклонникам, что за прошедшие 10 лет она сильно изменилась. Главные жизненные принципы остались прежними, но вот взгляд на многие вещи поменялся, причем кардинально. Исключением осталось только четкое ощущение, что каждый новый день — это большое, огромное счастье! И все что вокруг — это прекрасно и круто: солнце и любимая песня по радио, и вкусный кофе!

«Успевайте жить!», — написала Юлия Ковальчук в Instagram.

От любых приятных мелочей нужно стремиться получать удовольствие.

Жизнь действительно непредсказуема, ранее певица признавалась, что невозможно предугадать как «пойдет» песня. По ее словам, бывает заранее четко планируется ее выход, специально согласовывается дата для релиза, все как нужно готовится, композиция выходит и… тишина. А иногда достаточно спеть один раз, и этого абсолютно хватает, чтобы песня стала хитом.

Напомним, что певица счастлива в браке с певцом Алексеем Чумаковым, у пары растет дочь Амелия.

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Алексей ЧумаковПевицаЮлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук отметила, что сильно изменилась за минувшие 10 лет
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