Звездный стиль

Экс-возлюбленная принца Гарри сменила четыре образа в день свадьбы

Элли Голдинг для венчания выбрала скромный наряд, а для вечеринки припасла смелое мини.

Экс-возлюбленная принца Гарри сменила четыре образа в день свадьбы
Элли Голдинг. фото: instagram.com/elliegoulding/

Похоже, что после того, как принц Гарри женился на Меган Маркл, его бывшие избранницы потеряли надежду на то, что смогут завоевать любовь принца, поэтому начали строить жизнь с другими мужчинами. Одна из его первых девушек Чэлси Дейви готовится к свадьбе. Недавно она объявила о своей помолвке. А другая экс-возлюбленная принца певица Элли Голдинг сыграла свадьбу в последний день лета. Ее избранником стал арт-дилер, 27-летний Гаспар Джоплинг.

Торжество было организовано с королевским размахом. Венчание прошло в Йоркском соборе в графстве Йоркшир, куда были приглашены такие звездные гости, как Кэти Перри и Орландо Блум, а также королевские особы — принцессы Беатрис и Кейт. Невеста в храме появилась в очень консервативном платье с высоким воротом и закрытыми руками от бренда Chloe. Примечательно, что шелковый наряд был вручную расшит бисерными розами белого цвета — символами Йоркшира. Подружки несли подол и поправляли длинную фату девушки.

От яркого макияжа Элли отказалась в пользу нюда, а также собрала волосы в пучок, оставив пару прядей. Однако позже для вечеринки и первого танца молодоженов исполнительница хита «Love me like you do» переоделась в шелковое платье с пикантным разрезом до бедра. Верх наряда был украшен кристаллами Swarovski. На этот раз волосы невеста распустила и надела тиару с драгоценными камнями.

Для второй части праздника Голдинг припасла белое мини-платье с пышными рукавами и глубоким декольте. Она продемонстрировала стройные ноги в закрытых босоножках. Девушка спела для гостей свои хиты.

А вот, чтобы покинуть вечеринку, уже ближе к утру, Элли надела четвертое платье, которое специально для нее сшила Стелла МакКартни. Девушка выглядела очень нежно в лаконичном наряде с разрезом до бедра и опущенными бретельками. Многим эта работа Стеллы напомнила подвенечное платье Меган Маркл, в котором она была на своей свадебной вечеринке. Образы объединяет похожий крой и сдержанность.

Какой наряд Элли вам понравился больше?

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Экс-возлюбленная принца Гарри сменила четыре образа в день свадьбы
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