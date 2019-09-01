Бывшая девушка принца Гарри вышла замуж в 32 года

На свадьбу певицы Элли Гулдинг пришли члены королевской семьи и всемирно известные знаменитости.

В Великобритании состоялось пышное свадебное торжество по случаю свадьбы певицы Элли Голдинг, с которой принц Гарри неофициально встречался до знакомства с Меган Маркл. Избранником бывшей девушки герцога Сассекского стал известный арт-дилер Каспар Джоплинг.

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Венчание прошло в Йоркском соборе. 32-летняя невеста пошла к алтарю в ослепительно белом наряде со шлейфом и высоким кружевным воротничком. Платье Chloe было расшито бисером, а на полупрозрачной фате можно было увидеть вышитые инициалы влюбленных. 27-летний жених украсил лацкан своего пиджака белой розой, которая считается символом Йоркшира.

Поздравить молодых пришли члены британской королевской семьи. Гостями на свадьбе стали принцесса Беатрис, принцесса Евгения и Джек Бруксбанк и мама сестер Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская.

Собравшаяся у собора толпа британских подданных поприветствовала также приглашенных на венчание Элли звезд шоу-бизнеса. На свадьбе появились Кэти Перри и Орландо Блум, актриса Сиенна Миллер, комик Джимми Карр и другие знаменитости, сообщает BBC.

Принц Гарри и Элли Гулдинг познакомились в 2011 году на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пару связывала тесная дружба, а об их романе заговорили после того, как внук Елизаветы II появился с подругой на соревнованиях Audi Polo Challenge, пишет The Sun.