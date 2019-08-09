Звездный стиль

Сентябрьский Vogue Меган Маркл обозначил тренды нового сезона

Герцогиня Сассекская по-новому взглянула на то, какой должна быть рабочая одежда.

Сентябрьский Vogue Меган Маркл обозначил тренды нового сезона
Меган Маркл показала свое видение рабочей одежды. Фото: Global Look Press

Меган Маркл стала приглашенном редактором сентябрьского журнала Vogue. Герцогиня Сассекская отказалась появляться на обложке глянца, сделав выбор в пользу 15 женщин, которые и украсили издание.

Среди них оказались премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Джейн Фонда, Джамила Джамил, Сальма Хайек, бывшая первая леди США Мишель Обама и другие.

Одно из 16 «окошек» было оставлено пустым: его покрыли зеркальной пленкой, дабы дать читателю понять, что каждый достоин быть героем издания.

В объемном номере, который, к слову сказать, весит один килограмм, Меган Маркл поделилась своим взглядом на тренды в наступающем сезоне осень/зима.

С точки зрения герцогини, приоритет следует отдать рабочей одежде. Но если кто-то решил, что речь идет о спецодежде, то это совершенно не так. Рабочая одежда у Меган прежде всего ассоциируется с бизнесом.

Поэтому в тренде будут сшитые на заказ костюмы, изысканные блузы и строгие сумки, которые вполне могут заменить деловой портфель. Из обуви, по мнению Маркл, предпочтение следует отдать сапогам длиной до середины икр.

Итог: воздушные летние платья сменят наряды с четким силуэтом, пишет The Guardian.

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Сентябрьский Vogue Меган Маркл обозначил тренды нового сезона
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