Неловкий случай: принц Гарри посетит свадьбу экс-возлюбленной

По данным зарубежный СМИ, он оказался в списках приглашенных вместе с Меган Маркл, но она не горит желанием идти на торжество.

В мае 2018 году принц Гарри попрощался с холостяцкой жизнью. Он женился на американке Меган Маркл. Свадебное торжество стало событием года. В обществе еще долго обсуждали, как актрисе удалось завоевать сердце внука королевы Елизаветы II, так как раньше многие красавицы пытались это сделать, но им это не удалось. Когда принцу было 20 лет, он увлекся бизнесвумен Чэлси Дейви, но после пяти лет отношений они расстались.

А вот до встречи с Меган рыжеволосый герцог Сассекский встречался с актрисой и танцовщицей Крессидой Бонас. Они то расходились, то сходились, пока окончательно не расстались. При этом им удалось сохранить дружеские отношения. Девушка даже была среди гостей на венчании у принца. А этим летом стало известно, что и Крессида обрела любовь. Она объявила о помолвке с геодезистом и агентом по недвижимости Гарри Уэнтвортом-Стэнли.

Британские СМИ вскоре сообщили, что герцог Сассекский обязательно посетит свадьбу бывшей возлюбленной. Он еще не получил приглашения, но по словам эксперта по королевским делам Адам Хелликер, принц и его жена указаны в списках приглашенных.

«Да, Гарри обязательно пойдет на свадьбу. Он остался в отличных отношениях с Крессидой, которая никогда не говорила публично ни слова об их романе. Приглашения еще не пришли, но мне сказали, что Гарри и Меган в списке приглашенных», — пояснила она.

Как оказалось, Гарри не только является тезкой жениха, но и дружит с мамой Уэнтворта-Стэнли маркизой Милфорд Хэйвен. Однако уже поговаривают, что принц пойдет на торжество в одиночестве, пишет ANI-News. По слухам, Меган Маркл не нравится дружба супруга с бывшей пассией. А так как свадьба Бонас будет организована не раньше следующего года, то у герцогини Сассекской еще есть время, чтобы передумать или настоять на том, чтобы Гарри не ходил на торжество.