Звездный стиль

Литвинова в объемном сарафане устроила фотосессию в поле

Некоторые поклонники восхитились новым образом актрисы.

Литвинова в объемном сарафане устроила фотосессию в поле
Рената Литвинова. фото: globallookpress.com

Рената Литвинова — одна из самых загадочных актрис в российском шоу-бизнесе. Она редко говорит о своей личной жизни и обычно настолько элегантно одевается, что оторвать от нее взгляд почти невозможно. Актриса дружит с певицей Земфирой, которую тоже считают загадочной личностью. На днях она отпраздновала свой день рождения и, конечно, Рената поздравила ее с этим событием. После отдыха артистка погрузилась в работу, поэтому теперь периодически делится эффектными кадрами.

Не так давно Рената призналась, что у нее появилось любимое занятие — монтировать кино. Порой она выходит на улицу, чтобы привести мысли в порядок. Не так давно для прогулки женщина выбрала невзрачный темный наряд и резиновые сапоги, но даже в таком неприметном образе она выглядела стильно. А в конце августа Литвинова снялась в новой фотосессии, представ в привычном для нее образе элегантной леди.

На кадрах она предстала в объемном сарафане цвета фуксии с открытой спиной. Волосы звезда уложила в локоны в ретро-волны. Рената позировала в поле у водоема. Такой наряд подойдет не только для фотосессии, но и для особого случая, как поход в театр или на торжественное мероприятие.

«Мой случай — лучше попросить прощения, чем разрешения», — написала актриса.

Некоторые поклонники пришли в восторг от ее образа. «Само очарование», «Вы блистаете, на зеленой траве…», «Рената, какая же вы красавица невообразимая! Стильная, изящная, феерическая!», «Нимфа», «Как всегда, красиво, стильно… просто нет слов», — отреагировали на снимки подписчики.

А вам понравился наряд Ренаты для фотосессии?

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Звездный стильмодная фотосессияРената Литвинова

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Литвинова в объемном сарафане устроила фотосессию в поле
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