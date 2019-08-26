«Любимый композитор»: Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

43-летие Земфиры празднуют все поклонники ее таланта. С самого утра в понедельник на радиостанциях звучат ее песни, а Instagram разрывается от теплых и нежных слов…

Однако первой артистку поздравила близкая подруга Рената Литвинова. Актриса опубликовала нежный и невероятно трогательный пост на своей странице.

«Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи!» — написала Рената. В комментариях тут же посыпались поздравления. Одно из них оставила и супермодель Наталья Водянова, отметившись эмодзи в виде сердца.

Как отнеслась к утреннему поздравлению сама Земфира, неизвестно. Однако «лайк» она поставила… Вспомнили об артистке и фанаты. На одной из крыш в центре Москвы они растянули огромный плакат с изображением кумира на крыше.

«Мы собрались, объединённые любовью и магией вашей музыки. Желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день», — объяснили те флешмоб в честь именинницы.

Любопытно, что при этом сама певица не любит вечеринок в честь дня рождения. И, скорее всего, особенный день проведет в работе. Ведь, по ее заверениям, нет ничего лучше, чем «отдаться творчеству».