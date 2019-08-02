Литвинова подобрала стильный образ для прохладной погоды

Это лето выдалось в Москве далеко не самым теплым. Солнечная и жаркая погода продержалась лишь в первых числах июня, а потом начались дожди. В августе также пришло сильное похолодание, что еще больше огорчило жителей и гостей столицы, но не Ренату Литвинову. Актриса призналась, что не любит жару. По этой причине она наслаждается приходом нежданных холодов.

«Ненавижу жару и, наверно, не люблю лето. И никогда не отдыхаю летом. Любимая погода +13», — написала звезда в соцсети.

Она также продемонстрировала стильный образ для такой «осенней» погоды. На снимке Рената запечатлена в черном платье и серо-желтом пальто с тигриным принтом. Наряд она дополнила голубыми босоножками с круглым носком и солнцезащитными очками на цепочке. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Литвинова.

«Туфли обалденные!», «Вам идёт цвет! Лето — это да. Интересная штука», «Икона стиля!», «Как всегда. Невозможно отвести глаз», «Образ супер», «Невозможно отвести глаз», — прокомментировали пост подписчики. Многие признались, что тоже любят прохладу больше, чем тепло.

Отметим, что в последнее время Рената много гуляет. Компанию ей составляет дочь Ульяна, которая не так давно отметила 18-летие. Девушка похожа на свою маму не только внешне. Порой у них совпадают и вкусы в одежде. Этим летом актриса успела побывать в Париже, там она тоже продемонстрировала несколько стильных образов. Особое место в ее гардеробе занимают платья в ретро-стиле.

А вам нравятся наряды Литвиновой?