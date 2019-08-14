В стиле 70-х: Литвинова дополнила повседневный образ резиновыми сапогами

Рената Литвинова — одна из самых непосредственных и ярких актрис отечественного кинематографа. Ко всему прочему, она всегда выглядит элегантно, облачаясь в ретро-платья, кашемировые пальто или строгие костюмы. Образы артистка любит дополнять деталями: примерит шляпку с вуалью, сделает акцент на талии с помощью пояса или наденет шпильки. Во многом переняла не только ее красоту, но и вкус в одежде дочка звезды Ульяна.

Но, как оказалось, даже Рената иногда позволяет себе расслабиться и выглядеть не так безупречно, как обычно. Она рассказала, что погружена в работу, и опубликовала снимки с недавней прогулки. В кадре актриса запечатлена в черной водолазке, легинсах и резиновых сапогах. Волосы женщины не были уложены, а на лице практически не было макияжа. «На выборе натуры — самое любимое занятие в моей жизни — снимать — монтировать кино», — написала Литвинова.

Поклонники сразу заметили, что артистка на этот раз предпочла необычную обувь туфлям. «Резиновые сапоги — необходимая вещь на природе, на вас даже они смотрятся красиво», «Резиновые сапоги и косынка, привет моде 70-х», «Сапоги огонь! Люблю вас, Рената», «Худенькая и красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Стоит отметить, что в этом году действительно в моду вернулось много трендов из 70-х и 80-х годов. Это касается и обуви, и аксессуаров, например, заколок для волос и широкополых шляп. Наряды, сандали, туфли с бахромой или яркие купальники с завышенной талией находятся на пике популярности в этом сезоне.