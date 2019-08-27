Звездный стиль

Подольская вслед за Топурией показала стройные ноги в полупрозрачном платье

Певица выбрала стильный образ для конкурса «Новая волна» в Сочи.

Подольская вслед за Топурией показала стройные ноги в полупрозрачном платье
Наталья Подольская. фото: globallookpress.com

Наталья Подольская, как и многие другие звезды, последнюю неделю лета проводит в Сочи. Именно там 24 августа стартовал конкурс «Новая волна», который организовывает Игорь Крутой. Каждый вечер девушки будто соревнуются в том, кто выберет более экстравагантный наряд. 26 августа на красной дорожке привлекла к себе внимание Кети Топурия. Певица выбрала необычное бордовое платье из полупрозрачной ткани.

Как оказалось, ставку на подобный наряд сделала и Наталья Подольская. Она вышла в свет со своим супругом Владимиром Пресняковым. Девушка подчеркнула стройную фигуру черным платьем, расшитым серебряной ниткой и с бахромой на подоле. Низ наряда был выполнен из полупрозрачной ткани, за счет чего певица смогла показать ноги. Волосы Наталья оставила распущенными, а также отказалась от крупных украшений.

«Обожаю я все это! Спасибо „Новая волна“ за многолетнюю дружбу и любовь», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости. Многие, кто был на концерте, также похвалили Подольскую за яркий номер. «Наташа, вы сегодня на концерте были неотразимы! Любовалась вами», «Какое потрясающее фото!», «Платье шикарное», «Наташа, Вова, вы спели просто супер», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что певица и ее супруг исполнили на творческом вечере Анжелики Варум песню «Часики».

Напомним, что специальным гостем «Новой волны» в этом году стала Наталья Орейро. В день открытия конкурса она выступила на вечеринке и поздравила падчерицу Крутого Викторию с днем рождения. На следующий день уругвайская певица уже блистала на красной дорожке среди гостей.

А вам понравился наряд Подольской?

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Звездный стильКонкурс "Новая волна"мода и стильНаталья ПодольскаяФестиваль "Новая волна-2019"

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Подольская вслед за Топурией показала стройные ноги в полупрозрачном платье
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