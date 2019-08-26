Звездный стиль

Наталья Орейро в полупрозрачном платье показала фигуру на «Новой волне»

Певица стала специальным гостем на вечере Игоря Крутого в Сочи.

Наталья Орейро в полупрозрачном платье показала фигуру на «Новой волне»
Наталья Орейро. фото: globallookpress.com

Наталья Орейро не скрывает, что очень любит Россию. В последнее время она почти каждый год приезжает на гастроли в нашу страну. Поклонники обрадовались, когда узнали, что артистка появится на «Новой волне» в Сочи. В первый день фестиваля уругвайская певица поднялась на сцену во время вечеринки, которая была посвящена дню рождения дочки Игоря Крутого Виктории. Звезда была неотразима в золотом мини-платье. Она не только спела свои хиты, но и поздравила именинницу.

А 25 августа, на вечере, который был посвящен творчеству Крутого, Орейро уже появилась на красной дорожке как почетный гость. Артистка выбрала эффектное черное платье из полупрозрачной ткани с принтом в виде звезд. Ее тело подчеркнуло боди с глубоким декольте. Не так давно певица стала брюнеткой. Свой образ она дополнила легким макияжем и завитыми в кудри локонами. Наталья успела немного выучить русский язык, поэтому смогла пообщаться с ведущим и лично поприветствовать гостей мероприятия.

«Жарко, очень жарко! Холодно? Нет», — призналась певица, заметив, как ведущий смотрит на ее наряд. Поклонникам пришелся по вкусу образ звезды «Дикого ангела». Многие отметили, что в свои 42 года она выглядит потрясающе. «Красавица! Неподражаемая», «Как она прекрасно говорит по-русски», «Красавица! Выступила лучше всех», «Ну живая, не могу, энергетика сшибает, я через экран телефона чувствую это», «Суперская она, слов нет!» — отозвались пользователи Сети.

Напомним, что фестиваль продлится до 29 августа. Уже успели выступить на мероприятии такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Дима Билан, Светлана Лобода, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сергей Лазарев, и другие артисты. К слову, должна приехать на «Новую волну» и еще одна зарубежная поп-исполнительница Рита Ора.

А вы смотрите «Новую волну»?

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Звездный стильНаталья ОрейроФестиваль "Новая волна-2019"

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Наталья Орейро в полупрозрачном платье показала фигуру на «Новой волне»
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