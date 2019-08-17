Подольская показала душевный снимок трех поколений Пресняковых

Фамилия Пресняковых в российском шоу-бизнесе – одна из самых известных. Музыкой занимается уже три поколения большого семейства. Все творческие люди, постоянно в разъездах, на гастролях, потому в социальной сети Instagram общий снимок Пресняковых можно встретить нечасто.
Но родственникам все же удалось собраться, пообщаться и сфотографироваться. Семейным кадром, на котором запечатлены три поколения звезд, поделилась на своей странице супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская.
На снимке есть Владимир Петрович Пресняков-старший, его жена Елена Петровна, их сын Владимир с женой, а также двое сыновей Преснякова-младшего – Никита с женой Аленой Красновой и малыш Артемий.
Стоит описывать восторг, с которым комментировали поклонники звезд этот редкий кадр.
«Вот это семья! Собрать всех вместе, это наверное непросто сейчас!» — пишет поклонник.
«Очень красивая фотография, душевная», — отмечает комментатор.
Похоже, снимок был сделан накануне, когда Владимир Пресняков-младший вместе с Артемием поделились в Сети захватывающими дух кадрами с колеса обозрения.