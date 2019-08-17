Подольская показала душевный снимок трех поколений Пресняковых

Поклонники пришли в восторг от редкого в Сети кадра.

Фамилия Пресняковых в российском шоу-бизнесе – одна из самых известных. Музыкой занимается уже три поколения большого семейства. Все творческие люди, постоянно в разъездах, на гастролях, потому в социальной сети Instagram общий снимок Пресняковых можно встретить нечасто.

Но родственникам все же удалось собраться, пообщаться и сфотографироваться. Семейным кадром, на котором запечатлены три поколения звезд, поделилась на своей странице супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская.

На снимке есть Владимир Петрович Пресняков-старший, его жена Елена Петровна, их сын Владимир с женой, а также двое сыновей Преснякова-младшего – Никита с женой Аленой Красновой и малыш Артемий.

Стоит описывать восторг, с которым комментировали поклонники звезд этот редкий кадр.

больше по теме Никита Пресняков с размахом отыграл концерт на Тамани Внук Аллы Пугачевой собрал большое количество зрителей на своем выступлении.

«Вот это семья! Собрать всех вместе, это наверное непросто сейчас!» — пишет поклонник.

«Очень красивая фотография, душевная», — отмечает комментатор.

Похоже, снимок был сделан накануне, когда Владимир Пресняков-младший вместе с Артемием поделились в Сети захватывающими дух кадрами с колеса обозрения.