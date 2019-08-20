Летний стиль: Маликова подчеркнула длину ног коралловым мини-платьем

Стеша Маликова в свои 19 лет неплохо разбирается в моде и уже успела выпустить коллекцию вечерних платьев совместно со своими подругами. Сейчас девушка отдыхает со своей семьей в Геленджике. Даже в обычной жизни она не упускает возможности надеть красивое платье или подобрать стильный пляжный образ. По всей видимости, с собой на курорт дочь Дмитрия Маликова взяла целый чемодан нарядов.

Обычно днем Стефания загорает и купается, а вечером меняет наряд на более подходящий для ужина в ресторане и прогулки под луной. Она уже успела продемонстрировать платье-комбинацию с открытой спиной и белый комбинезон. На этот раз девушка облачилась в коктейльное мини-платье кораллового цвета с причудливой накидкой на одно плечо. «Цвета лета 2019», — написала дочь певца. Она сделала макияж с акцентом на губы, а волосы оставила распущенными.

Образ Стеша завершила открытыми босоножками на шпильке. Поклонники пришли в восторг от того, как она выглядит. «Солнечная Стеша, светится и днём, и ночью», «Красотулька наша, всегда приятно видеть тебя!», «Шикарно выглядишь!», «Не узнать, очень классная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что дочь Маликова учится в МГИМО. В свободное время она любит гулять и путешествовать, а также никогда не отказывается приглядеть за своим годовалым братом Марком.

Вам понравился наряд Стеши?