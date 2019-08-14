Стеша Маликова выбрала для вечера белый комбинезон с поясом

Дмитрий Маликов до прошлого года был отцом только дочки Стефании. Всю свою любовь на протяжении 19 лет он дарил только ей, но теперь у него подрастает еще и сын Марк. Появлению брата девочка только обрадовалась. Тем более, что она уже практически упорхнула из родительского дома. Наследница певца окончила школу и теперь учится в МГИМО, а также в этом году она выпустила свою первую коллекцию вечерних платьев.

Модой Стеша интересуется со школы. Она примеряет разные образы, которые не всегда бывают удачными. Этим летом девушка отдохнула в Италии, а в августе она присоединилась к своей семье, которая отдыхает в Геленджике. Дочка Маликова много загорает, купается и проводит время с братиком. Она также успела продемонстрировать несколько стильных летних образов. Н курорт студентка взяла с собой даже вечернее платье в пол.

Однако очередной закат Стеша встретила в белом комбинезоне с глубоким декольте и запахом. Осветленным волосам она придала объем, а также сделала яркий макияж. Туфли девушка сняла, предпочитая позировать босиком. «Смотрю больше закатов, чем Netflix», — призналась дочь артиста. Поклонники пришли в восторг от ее нового наряда. Многие отметили, что в таком платье с акцентом на талии она выглядит очень элегантно.

«Сногсшибательная девушка», «Прекрасная Стефания на фоне красивейшего пейзажа», «Образ бомба», «Какое платье», — прокомментировали пост подписчики. К слову, фанаты считают, что красоту девушка унаследовала от своей мамы Елены. Порой на совместных снимках их легко принять за двух сестер, так они похожи.

А вам нравится семья Маликова?