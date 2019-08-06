Барановская позировала в Греции в «стальном» платье с высоким разрезом

Юлия Барановская вместе с детьми отдыхает в Греции в отеле Sani Resort official и демонстрирует стильные образы. В августе погода в столице оставляет желать лучше и прогулки в таких платьях неуместны. А вот заграничные курорты балуют ласковым солнцем и теплым морем.

«Настроение – огонь», — так описала свое состояние телеведущая, прогуливаясь по набережной.

Она поделилась на своей страничке в Instagram видео, где запечатлена в новом платье. Длинный наряд стального цвета с глубоким разрезом и фактурным лифом мало кого может оставить равнодушным.

Юлия тоже наслаждается собой и окружающим миром, она с удовольствием кружится под музыку, подставляя лицо легкому ветру.

Кстати, оператором мини-клипа выступил старший сын Барановской и Аршавина.

«Все сложилось, когда твой старший сын отличный оператор, а ты в самом красивом отеле в Греции и на тебе романтичное платье», — делится своим прекрасным настроением с подписчиками Юлия.

Подписчики отметили, что Юлия выглядит превосходно, а еще оценили талант мальчика. Многие были удивлены, что такое качественное видео мог снять подросток.

В середине лета Барановская побывала в Камбодже вместе с детьми и коллегой по работе. Сразу же поползли слухи, что телеведущая выходит замуж, но информация не нашла своего подтверждения.

Юлия оставила гневный пост на своей странице и призвала не переписывать слухи, а уточнять информацию у нее. К тому же, она мечтает о пышной свадьбе и если это событие случится, то она точно не станет прятаться в джунглях, пишет сайт argumenti.ru.