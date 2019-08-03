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Юлия Барановская с детьми отправилась в Афины после Камбоджи

Месяц назад телеведущая отдыхала в Венеции.

Юлия Барановская с детьми отправилась в Афины после Камбоджи
Юлия Барановская/instagram.com/p/B0tGI12BwKn/

Поклонники телеведущей Юлии Барановской с удивлением наблюдают за ее путешествиями с детьми. Всего лишь месяц назад бывшая супруга Андрея Аршавина выкладывала посты в Instagram из Венеции, спустя несколько дней – из Камбоджи. И вот она всей дружной ватагой уже отправилась в Афины. Воистину, у этой женщины есть моторчик в каком-то месте.

На фотографии в блоге Юлия запечатлелась вместе со своими тремя детьми на фоне Парфенона, главного древнегреческого храма в Афинах. Дети, да и сама Юлия, выглядят немного уставшими, но зато все уже загорелые. Ранее звезда российского ТВ пожаловалась, что все пребывание в Камбоджи она так и не смогла загореть. Да и комфортным тот отдых явно не назовешь, для их семьи это было своеобразным испытанием, они долго ходили пешком по джунглям и ночевали в палатках.

Напомним, Юлия Барановская воспитывает одна троих детей: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 6-летнего Арсения.

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Юлия Барановская с детьми отправилась в Афины после Камбоджи
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