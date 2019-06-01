«Я вдруг поняла, что хочу замуж»: многодетная мама Юлия Барановская мечтает о свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская в студии вечернего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио», которое она и ведет, подняла тему сожительства. Как известно, звезда долгие годы жила с футболистом Андреем Аршавиным, но замуж за него так и не вышла. У пары родилось трое детей. В 2013 году они расстались.

«Я вдруг недавно поняла, что хочу замуж. Когда женщина говорит, что не хочет, то не верьте», — заявила она.

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Также Барановская рассказала, что Андрей Аршавин звал ее замуж. Правда, в тот момент она лежала на сохранении с первым ребенком. «Я тогда, конечно, ни о какой свадьбе думать не могла. Все мысли были о ребенке. Аршавин говорил, что пригласил около трехсот человек на торжество. Но я не ставила брак во главу угла. Поняла, что свадьбу можно сыграть и потом. Главное ведь расписаться, чтобы отцу ребенка не пришлось его усыновлять», — сказала она.

Также Юлия Барановская, родители которой развелись, когда ей было десять лет, заявила, что ее мама также очень много лет сожительствовала с мужчинами. Зато, как считает она, было удобно расходиться. «Она просто брала детей и уходила», — отметила Юлия Барановская.