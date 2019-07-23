Звездный стиль

Бородина выбрала для каникул мини-платье с цветочным принтом

Поклонники похвалили ведущую за то, что она всегда умеет выглядеть модно и стильно.

Бородина выбрала для каникул мини-платье с цветочным принтом
Ксения Бородина отдыхает в Италии. Фото: @borodylia

Судя по постам на своей странице в социальной сети Instagram, можно подумать, что Ксения Бородина все лето проводит за границей на отдыхе. Особенно продуктивным в плане событий и фотоотчетов стала поезда ведущей «Дома-2» в Италию.

Звезда не только расслабляется и наслаждается отдыхом. Чтобы не потерять форму, она катается на велосипеде, загорает и купается. К тому же не упускает возможности отдохнуть культурно. Ксения побывала даже на концерте Элтона Джона. В итоге, как справедливо отметила известная телеведущая в своей новой публикации в Instgaram, «кому-то идет Италия».

При этом ведущая продемонстрировала отличный отпускной снимок. На кадре она сидит на пляже, демонстрируя темный загар, а заодно и короткое, с мелким цветочным принтом платье. Его звезда украсила широким черным поясом.

Подписчики Ксении Бородиной оценили и то и другое, назвав ведущую «роскошной» и «бомбической».

«Ксения, очень красивое сочетание и очень красивая вы. Отметила для себя уже давно, что вы умеете показать женскую сексуальность, без показа всего напоказ», — пишет одна из комментаторов.

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загарИталияКсения БородинаКсения Бородина последние новостиЭлтон Джон

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Бородина выбрала для каникул мини-платье с цветочным принтом
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