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Бородина пересела на велосипед для поддержания фигуры в Италии

Ведущая решила, что это единственный способ держать себя в форме в стране, где невозможно удержаться от пасты и пиццы.

Бородина пересела на велосипед для поддержания фигуры в Италии
Ксения Бородина / Global look press

Лето в самом разгаре, и многие звезды российского шоу-бизнеса разъехались по разным странам. Для отдыха в июле Ксения Бородина вместе с семьей выбрала солнечную Италию.

На месте бессменная ведущая «Дома-2» сразу же заволновалась о своей фигуре — настолько все вкусное в Италии.

Теперь, чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме на отдыхе, Ксения пересела на велосипед. На своей странице в соцсети Instagram телеведущая опубликовала фото, на котором она в легком лиловом платье разъезжает по итальянскому курорту Форте-Деи-Марми вместе с дочкой на заднем сиденье.

«Главный транспорт в Форте — это велосипеды. И хорошо, потому что хоть какой-то спорт, а то с этой итальянской едой, боюсь в экран не влезть по приезде))) вот ещё Юлька зовёт меня на пилатес, хочу начать заниматься», — подписала Бородина снимок.

Ранее ведущая телепроекта «Дом-2» опубликовала фото с одного из местных пляжей. На снимке Ксения демонстрирует свою стройную фигуру в трендовом в этом сезоне купальнике с высокой талией.

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Бородина пересела на велосипед для поддержания фигуры в Италии
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