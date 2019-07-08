Бородина побывала на концерте Элтона Джона в Италии

По словам телеведущей, за билеты на выступление Аллы Пугачевой она отдала бы в три раза больше денег.

Ксения Бородина этим летом много путешествует. Не так давно она побывала в Стамбуле, а теперь публикует фото и видео из Италии. Там она проводит время со своей семьей и 3 июля отпраздновала годовщину брака с Курбаном Омаровым. На отдыхе телеведущая много загорает, а также катается на велосипеде, чтобы не поправиться. Во время путешествия телеведущая старается рассказывать об Италии как можно больше. Это касается достопримечательностей, различных заведений и местных магазинов.

больше по теме Бородину раскритиковали за поход в продуктовый магазин с собакой Ведущая телестройки сразу же ответила на подобные комментарии в своем блоге.

Семья Ксении вместе с собачкой по кличке Берти обосновалась в городке Форто-дей-Марми. Однако накануне телеведущая доехала до городка Лукки в округе Тосканы. Там состоялся концерт известного артиста Элтона Джона. Пропустить его выступление девушка просто не могла. В соцсети она поделилась видео с его концерта. Бородина восхитилась пунктуальностью легендарного певца.

«Живое и только живое исполнение! Это потрясающе! Никакого шоу, он на сцене и его великолепные музыканты, ему не надо делать никакого шоу, он фантастически талантлив и этого достаточно!» — отметила знаменитость.

По словам Ксении, она восхищается зарубежными исполнителями, которые всегда выкладываются полностью на своих концертах. Одна из поклонниц поинтересовалась у девушки, намного ли дороже стоил билет на концерт Элтона Джона, чем на выступление Аллы Пугачевой. «Самое смешное, что нет, у нас был 11 ряд и стоил он 600 евро ( около 43 тысяч рублей. — Прим. ред.) 2 билета», — ответила телеведущая. Напомним, что в этом году она хотела приобрести для своей мамы билет на выступление Примадонны, но цена за него поразила звезду. Отдавать 150 тысяч рублей за билет в 10 ряд она отказалась.