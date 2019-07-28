От купальников до сапог: Шейк, Брежнева и другие звезды выбрали змеиный принт

В трендовой палитре весенне-летнего сезона 2019 особое место заняли анималистические рисунки.

Наряду с модой на гороховый принт, а также на мягкие пудровые оттенки особой популярностью пользуются еще и анималистические расцветки. Не первый год не сдает своих позиций не только леопардовый принт, но и змеиный. Teleprogramma.pro решила узнать у эксперта, почему эта «животная» раскраска набирает популярность у представительниц прекрасного пола.

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Персональный и фэшн стилист Кутубаева Кристина подтвердила, что змеиный принт уже который сезон не теряет своей актуальности.

«Причём не только в одежде, здесь и обувь, и аксессуары на любой вкус и цвет. Главное – знать меру и правильно расставить акценты. На вопрос, почему змеиный принт сейчас в моде, ответ очевиден — мода циклична. Каждые 20-25 лет дизайнеры дают новую жизнь актуальным трендам прошлых 10-летий», — пояснила она.

«Обувь со змеиным принтом. Мой личный фаворит — это высокие сапоги на устойчивом каблуке из натуральной кожи. Кстати, я их купила только в этом сезоне и ношу сейчас», — поспешила признаться Кристина.

Рассмотрим на примере звезд, какие вещи с анималистическим принтом можно носить как в повседневной жизни, так и для посещения светских мероприятий.

Рианна (31 год)

Как известно, от дизайнеров и модельеров зависит, в чем будут ходить светские львицы из сезона в сезон. Однако бывает и так, что звезды сами задают моду. Именно Рири одной из первых за последний год облачилась в наряд со змеиным принтом. На одну из светских тусовок незадолго до Нового года она заявилась в мини-платье, пиджаке и панамке, словно сшитой из кожи питона. Этот образ произвел настоящий фурор.

Ким Кардашян (38 лет) и ее дочь Норт (6 лет)

Не стоит забывать про еще одну икону стиля — Ким Кардашян. У этой девушки особая любовь к анималистическим рисункам. Сама она однажды надела платье со змеиным принтом. Образ так понравился ее подросшей дочке Норт, что и для девочки сшили подобное платье. К нему маленькая модница надела мамины сапоги. Кто бы мог подумать, что у малышки в таком ранее возрасте будет проявляться интерес к моде.

К слову, Кардашян этим летом засветилась в черном топе и лосинах со змеиным принтом. Образ получился очень стильным.

Валерия (51 год)

Отечественные знаменитости тоже не отстают от мировых трендов. Певица Валерия не только следит за своей фигурой, чтобы оставаться в форме, но и выбирает элегантные наряды, подчеркивающие ее достоинства. На открытии одного ресторана артистка появилась в платье со змеиным принтом, которое дополнила широким поясом. Это идеальный выбор для светского вечера.

Настя Каменских (32 года)

Украинская поп-исполнительница не раз сравнивала себя с Кардашян и даже выпустила шуточную песню «Попа, как у Ким». Девушка действительно обладает пышными формами. И она не стесняется их показывать. Мимо змеиного принта Настя тоже пройти не смогла. Обычно она выбирает леопардовый рисунок, но не так давно девушка облачилась в комбинезон из «питона», который идеально сел по ее фигуре.

Ольга Бузова (33 года)

Еще одна модница — Ольга Бузова — постоянно играет со стилем. Она любит носить и кроссовки, и каблуки. Однако для работы на съемочной площадке телеведущая предпочитает выглядеть сдержанно, но изысканно. Для одного такого случая Ольга подобрала костюм с трендовым принтом. За счет широкого пояса она сделала акцент на талии, а темная помада придала образу более молодежный оттенок.

Вера Брежнева (37 лет)

Не осталась в стороне и Вера Брежнева. Певица обожает игривые платья и топы. Не так давно под блестящий кроп-топ она подобрала брюки из эко-кожи с питоновым принтом. В таком наряде артистка могла как выступить на сцене, так и сняться для глянца.

Регина Тодоренко (29 лет)

Известная телеведущая в прошлом году стала мамой, но ей удалось быстро прийти в форму. Первым же делом она снялась в пляжной фотосессии. Один из купальников со змеиным рисунком идеально сел на ее фигуру. К тому же он смотрелся стильно и оригинально. Это отличный способ, чтобы выделиться на пляже.

Екатерина Вилкова (35 лет)

А звезда «Отеля Элеон» Екатерина Вилкова весной этого года в комбинезоне со змеиным принтом появилась на вечеринке ММКФ. Актриса смогла привлечь к себе внимание и выделиться среди многочисленных звезд благодаря своему образу.

Ирина Шейк (33 года)

Супермодели всегда должны следовать моде. По этой причине Ирина Шейк даже вне подиума всегда одета с иголочки. Недавно папарацци подловили ее, когда она выходила из машины. Девушка смотрелась неотразимо в костюме с рисунком питона. При этом наряд был не коричневого и не серого цвета, а бирюзового.

С чем и как носить: советы эксперта

«Прежде всего учитывайте свои пропорции! Не рост», — сразу предупредила фэшн стилист Кутубаева Кристина.

По ее словам, девушкам, которые обладают пропорциональной фигурой, можно носить одежду абсолютно разной длины и фактуры. Она предложила им обратить внимание на мини, но не классические, а модные в этом сезоне, которые лучше дополнить топом (обязательно без глубокого декольте), водолазкой, футболкой, жакетом-oversize, винтажной джинсовкой или рубашкой.

К такому образу, по мнению эксперта, подойдет натуральный мейк, ухоженные волосы, большие очки, кеды или ботильоны без платформы. «И вы сразу настоящая модница или героиня стрит стайла», — заверила Кристина.

Она также отметила, что не стоит забывать про миди и макси платья, блузы, велосипедки и купальники с анималистическим принтом. А тем, чья фигура не совсем идеальная, стилист рекомендовала обратить внимание на брюки палаццо, а также oversize-рубашки и жакеты.

А в какой «змеиный» образ захотелось облачиться вам?