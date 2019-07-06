Романтично и нежно: Рудковская, Каменских и другие звезды летом выбрали пудровый цвет

В трендовой палитре весенне-летнего сезона 2019 особой популярностью пользуется нежный спектр тонов.

Наряду с коралловым и лиловым цветом популярностью в сезоне весна-лето 2019 также пользуется более спокойная, приглушенная пастельная палитра. Среди фаворитов в цветовом спектре нашлось место и пудровым оттенкам. Так, тренд-аналитик Геннадий Горбачев в интервью корреспонденту Teleprogramma.pro поделился экспертным мнением на этот счет.

«Если мы говорим о пудровых тонах, то большинство дизайнеров подразумевают спектр нежных оттенков. Крайне важно уметь правильно подобрать свой оттенок пудры. Холодные оттенки пудровых цветов подходят светловолосым девушкам со светлой кожей лица и серо-голубыми глазами», — отметил он.

Любой из оттенков пудры хорошо сочетается с белым, считает эксперт в области моды.

«Телесный, оттенки бежевого подходят брюнеткам со смуглой кожей, карими глазами. Оттенки розового могут позволить себе дамы со светлыми волосами и белой кожей», — добавил Горбачев.

Кто из знаменитостей отечественного шоу-бизнеса отметился в нарядах трендового оттенка пудры, узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

Не осталась в стороне от летних модных тенденций музыкальный продюсер Яна Рудковская. Для вручения ежегодной музыкальной премии «МУЗ ТВ» в комплексе «Мегаспорт» супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выбрала светло-розовое «кукольное» мини-платье со шлейфом. Образ музыкального продюсера дополнили босоножки той же палитры на высоком каблучке. Как и утверждал стилист Геннадий Горбачев, подобное тоновое решение идеально подойдет для блондинок.

Вслед за экс-возлюбленной бизнесмена Виктора Батурина выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко тоже отдала предпочтение розовому оттенку. Исполнительница поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram понравившимся ей кадром, представ в брючном костюме пудровой гаммы. К слову, тренд-аналитик явно советовал бы Виктории, как шатенке, обратить внимание на цветовую палитру серых тонов с так называемым «напылением».

Среди ценительниц «розовой пудры» оказалась также экс-супруга актера Максима Виторгана. Вместе с Лерой Кудрявцевой, Михаилом Галустяном, Максимом Галкиным и Александром Реввой Ксения Собчак вошла в состав ведущих церемонии награждения премии «МУЗ ТВ». На ковровой дорожке именитых гостей экс-невестка Эммануила Гедеоновича встречала в нежно-розовом облегающем платье с декольте. К слову, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова отдала предпочтение алому оттенку.

Новоиспеченная супруга Потапа — украинская исполнительница Анастасия Каменских — не ошиблась с выбором цветовой палитры. И как брюнетка со смуглой кожей отдала предпочтение коричнево-бежевому оттенку пудры, примерив платье на бретельках. Образ певицы дополнили «золотые» босоножки и серьги-капельки.

В гардеробе певицы Валерии появилась сезонная утепленная куртка с подкладом на весну телесного оттенка. Тренд-аналитик Геннадий Горбачев также отмечал, что любой из оттенков пудры отлично сочетается с денимом. К слову, возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина подобрала к образу трендовые синие джинсы с лампасами.

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» надела платье-жакет на прогулку со старшей дочерью Арианной. Примечательно, что о моде на голливудский тренд, перекочевавший из мужского гардероба в женский, рассказывала еще Эвелина Хромченко, отметив, что удлиненные жакеты откажутся на пике популярности в нынешнем летнем сезоне. Также Анна Хилькевич угадала и с цветовой гаммой, выбрав оттенок розовой пудры. Для дочери актриса подобрала платье из той же палитры, но более насыщенного оттенка.

В пудровом платье розового оттенка отметилась и Анастасия Волочкова. Балерина не скрывает, что старается следить за модными тенденциями. Особой гордостью артистка считает свои ноги, называя при этом пуанты любимой обувью. К наряду знаменитость подобрала «золотые» босоножки на платформе. Не забыла Волочкова и об аксессуарах, выбрав массивное кольцо.

В гардеробе Альбины Джанабаевой помимо жакета и платья нежно-розового пудрового оттенка также появилось и платье-пальто той же палитры. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сделала акцент на талии, дополнив образ тканевым пояском. Певица не скрывает, что отдает предпочтение женственным нарядам, подчеркивающим ее индивидуальность и личный стиль. При этом возлюбленная Валерия Меладзе не забывает и о модных тенденциях.