Лобода, Брежнева, Собчак и другие звезды выбирают леопардовый принт

Леопардовый принт пользовался популярностью еще в 90-е годы прошлого столетия и до сих пор не теряет своих позиций. Кто из представителей отечественного шоу-бизнеса отдает предпочтение этой анималистической расцветке, узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

Наряду с модой на гороховый принт, о котором уже вспоминала телеведущая Эвелина Хромченко, популярностью также пользуются и анималистические расцветки — в частности леопард.

В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов рассказал о том, почему этот «животный» раскрас набирает популярность у представительниц прекрасного пола.

«На мой взгляд, леопард — это своего рода возвращение к прошлому. Тренд был особенно актуален в 90-е годы. Среди известных брендов есть те, кто регулярно это использует. Например, Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli», — отметил Зарипов.

Леопард вполне может смотреться органично: если в этой расцветке выдержана какая-то отдельная вещь — блуза, простое классическое платье или аксессуар.

Однако модный эксперт советует не идти на поводу у трендов и не совершать ошибок в выборе нарядов. Так, женщинам с пышными формами не стоит делать акцент на леопарде или сочетать этот принт с массивными золотыми украшениями, создавая агрессивно-безвкусный образ.

Рената Литвинова (52 года)

Актриса театра и кино, которую историк моды Александр Васильев называл «иконой стиля», стала обладательницей леопардовой искусственной шубы. Ни для кого не секрет, что Литвинова отдает предпочтение женственным образам и тщательно следит за модными тенденциями. В интервью «Комсомольской правде» актриса рассказывала о том, что обычно в магазинах она покупает исключительно вечерние наряды. Также Рената подметила: в ее гардеробе преобладает черный оттенок. И все юбки, кофты, блузки и платья знаменитости в основном не отличаются по цветовой палитре.

Валерия (51 год)

Старается не отставать от моды и супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. И если в гардеробе Ренаты Литвиновой появилась леопардовая шубка, то певица Валерия отдала предпочтение брюкам с анималистической расцветкой. Знаменитость сделала акцент на талии, подобрав бежевый лаковый поясок, выдержав весь образ в одной цветовой палитре. Помимо леопардовых брюк она также примерила базовую водолазку пастельного оттенка и кофту на пуговицах.

Анастасия Волочкова (43 года)

Вслед за российской моделью Натальей Водяновой леопардовый наряд появился и в гардеробе балерины Анастасии Волочковой. Знаменитость не остановилась на одном только анималистическом платье, подобрав для фотосессии босоножки на платформе той же расцветки. Ни для кого не секрет, что Анастасия вполне довольна своим внешним видом. По словам артистки, она до сих пор придерживается строжайшей диеты. Волочкова отказалась от хлеба и майонеза. Все блюда она приправляет исключительно острыми красными перцами, заменив ими соль.

Ксения Собчак (37 лет)

Экс-супруга актера Максима Виторгана во время своей поездки в Африку отдала предпочтение джинсам, белой рубашке, светло-коричневой накидке, дополнив образ леопардовой шляпкой. Наглядно продемонстрировав то, о чем говорил тренд-аналитик Максим Зарипов: яркие аксессуары с леопардовым принтом будут смотреться органично. Сама Ксения убеждена: главное достоинство каждой женщины – это естественная красота.

Вера Брежнева (37 лет)

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе в одном образе смешала леопардовую накидку с меховой оторочкой на рукавах и серебристое платье, украшенное стразами. В одном из своих интервью Вера Брежнева призналась: вся ее команда знает о том, как неловко она чувствует себя в мини-платьях и юбках, выступая на сцене. При этом, по словам артистки, она чувствует себя раскованно, принимая участие в фотосессиях для мужских журналов.

Наталья Водянова (37 лет)

Для одного из выходов в свет возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно выбрала закрытое платье с перчатками леопардового оттенка. Схожий образ был и у Анастасии Волочковой. Как уже говорил тренд-аналитик Максим Зарипов, подобный вариант вполне допустим. Так как российская модель не стала разбавлять образ массивными золотыми украшениями и другими аксессуарами.

Светлана Лобода (36 лет)

Если одни знаменитости отдают предпочтение искусственным леопардовым шубкам и накидкам, то украинская исполнительница Светлана Лобода примерила для фотосессии платье на бретельках с анималистическим рисунком. В одном из своих интервью наставница вокального проекта «Голос. Дети» признавалась, что у нее довольно высокая планка, поэтому так много времени она уделяет уходу за собой.

Настя Каменских (32 года)

Украинская певица Настя Каменских, которая вышла замуж за Потапа, не забывала о поклонниках, даже отправившись в свадебное путешествие. В чемодане артистки оказался и леопардовый купальник. Именно в этом одеянии знаменитость позировала во время прогулки на яхте.

По словам тренд-аналитика Максима Зарипова, популярность данной анималистической расцветки связана с высокой модой от кутюр. Этот принт смотрится роскошно, полагает эксперт. Поэтому многие представительницы прекрасного пола отдают предпочтение именно леопардовому рисунку.