Звездный стиль

Без фотошопа: Цымбалюк-Романовская показала фигуру в алом бикини

Пианистка отдыхает в Сочи без возлюбленного.

Без фотошопа: Цымбалюк-Романовская показала фигуру в алом бикини
Виталина Цымбалюк-Романовская. фото: globallookpress.com

Виталина Цымбалюк-Романовская уже больше года строит отношения с Прохором Шаляпиным. Они вместе участвуют в ток-шоу, выступают на сцене и даже не раз становились звездами модных показов. Первое время казалось, что у них идеальные отношения, но этим летом выяснилось, что певец был неверен своей избраннице. Проверка на детекторе лжи показала, что он виделся с бывшей возлюбленной Татьяной Гудзевой и имел с ней близость.

Ситуация осложнилась тем, что в июле девушка родила ребенка. Она утверждает, что отцом малыша является Прохор. Сам артист в своем отцовстве сомневается, поэтому требует проведения ДНК-экспертизы. После разоблачения Шаляпина ходили слухи, что они с Виталиной расстались, но позже влюбленные эту информацию опровергли. Правда, совместный отдых у них получился коротким. 22 июля Цымбалюк-Романовская вновь поделилась снимком, на котором позирует одна.

Пианистка продолжает отдыхать в Сочи. В кадре она купается в море в алом бикини, демонстрируя стройную фигуру. «В краю магнолий плещет море…» — написала она. Поклонники сразу поинтересовались, почему она на снимке без жениха. «Он не жених, а „будущий отец“. Вернулся на работу», — ответила Виталина. Слова девушки удивили пользователей. Они теперь подозревают, что она беременна. При этом не исключено, что знаменитость имела в виду ребенка Гудзевой.

Другие подписчики восхитились ее фигурой. Цымбалюк-Романовская с радостью рассказала, как поддерживает себя в форме. «Я почти не ем сладкое и вообще мало ем. Так получается», — пояснила она. Также пианистка отреагировала и на старый снимок Шаляпина, сделанный в ванной с бывшей женой Ларисой Копенкиной. «Лишь бы все были здоровы», — написала она. «Какое прошлое — такое фото», — добавила Виталина.

Виталина
фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
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Без фотошопа: Цымбалюк-Романовская показала фигуру в алом бикини
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