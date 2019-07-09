НОВОСТИ

Цымбалюк-Романовская стала ласково называть Шаляпина «вторым мужем»

Неужели дело в звездной паре идет к свадьбе?

Цымбалюк-Романовская стала ласково называть Шаляпина «вторым мужем»
У Цымбалюк-Романовской появился второй муж/globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram назвала своего возлюбленного музыканта Прохора Шаляпина «вторым мужем». Возможно, дело в звездной паре идет к свадьбе.

«Сегодня я по-настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа. Но на этот раз вроде обошлось. Прохор Шаляпин покорил вежливостью и обаянием», — заявила пианистка из Киева.

Также она опубликовала видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Прохор Шаляпин сидит в окружении армян в одном из ресторанов Сочи, где сейчас отдыхает звездная пара. Он что-то аккуратно подписывает.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская была замужем за народным артистом России Арменом Джигарханяном. Этот брак распался несколько лет назад. Звезда обвинил свою супругу в том, что она наставила по всему дому «жучков» и подслушивала его разговоры. Сейчас пианистка из Киева считает Джигарханяна «неблагодарным» мужем. По ее словам, она на протяжении долгого времени ухаживала за ним, а в итоге не заслужила никакой благодарности.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинСочи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цымбалюк-Романовская стала ласково называть Шаляпина «вторым мужем»
Интересно?
Поделись с друзьями: