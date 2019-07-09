Цымбалюк-Романовская стала ласково называть Шаляпина «вторым мужем»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram назвала своего возлюбленного музыканта Прохора Шаляпина «вторым мужем». Возможно, дело в звездной паре идет к свадьбе.

«Сегодня я по-настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа. Но на этот раз вроде обошлось. Прохор Шаляпин покорил вежливостью и обаянием», — заявила пианистка из Киева.

Также она опубликовала видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Прохор Шаляпин сидит в окружении армян в одном из ресторанов Сочи, где сейчас отдыхает звездная пара. Он что-то аккуратно подписывает.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская была замужем за народным артистом России Арменом Джигарханяном. Этот брак распался несколько лет назад. Звезда обвинил свою супругу в том, что она наставила по всему дому «жучков» и подслушивала его разговоры. Сейчас пианистка из Киева считает Джигарханяна «неблагодарным» мужем. По ее словам, она на протяжении долгого времени ухаживала за ним, а в итоге не заслужила никакой благодарности.