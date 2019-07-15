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Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына

Татьяна Гудзева уверяет, что отцом ребенка является именно Прохор. Молодой человек утверждает, что это, мягко говоря, не так.

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Татьяна Гудзева родила сына. Отцом ребенка она называла Прохора Шаляпина ФОТО: www.instagram.com/tati_milli/

Татьяна Гудзева стала мамой. Во второй половине дня, 15 июля, она поделилась с подписчиками в Instagram, что наконец-то дождалась появления на свет сыночка.

Вокруг беременности Гудзевой долго ходили самые разные слухи и домыслы. Сама Татьяна уверяла, что отцом ребенка является Прохор Шаляпин. Версия была не беспочвенной: пара долгое время встречалась, а после Прохор ушел к Виталине Цымбалюк-Романовской.

Уже будучи в отношениях с экс-супругой Армена Джигарханяна Шаляпин узнал, что может стать отцом, но поспешил заявить, что наследник не его. Многочисленные ток-шоу и программы пытались вывести пару на «чистую воду», но неизменно после окончания съемок Шаляпин заявлял, что Гудзева затеяла историю с беременностью только ради денег.

Мать Прохора Шаляпина тоже уверена, что Татьяна Гудзева носила под сердцем чужого ребенка и отказалась признать кроху своим внуком.

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Виталина Цымбалюк-Романовскаяженщины Прохора ШаляпинаТатьяна Гудзева

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Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
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