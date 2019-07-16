Всегда модная: Ротару опубликовала семейное фото

71-летняя артистка запечатлена на снимке в кожаной куртке. В кадре рядом с ней невестка, сын и внучка.

София Ротару на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами из личного архива. Перед объективом фотокамеры исполнительница позировала с невесткой Светланой, единственным сыном Русланом Евдокименко и любимой внучкой — 18-летней Соней, которую родители назвали в честь знаменитой бабушки. К слову, у артистки также есть внук Анатолий, в марте юноше исполнилось двадцать пять лет.

На фото София Михайловна, которая 7 августа отпразднует свое 72 года, запечатлена в кожаной куртке и тунике. Примечательно, что внучка исполнительницы отдала предпочтение мини-платью, добавив к образу серый бомбер. Невестка Софии Ротару — Светлана выбрала темную палитру, надев черное платье.

София Михайловна старается тщательно следить за модными тенденциями. Так, ранее знаменитость отмечалась в трендовых прямых джинсах. О моде на этот крой недавно рассказывала соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко. В весенне-летнем сезоне 2019 эксперт в сфере моды советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на джинсы скинни, подметив, что этот фасон подойдет только стройным девушкам с идеальными пропорциями фигуры. Кроме того, Хромченко уверена, что в гардеробе женщин должны появится и модные прямые джинсы.