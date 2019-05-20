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Хромченко напомнила о незаменимой вещи в гардеробе каждой модницы

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» обратила внимание на старые добрые джинсы.

Хромченко напомнила о незаменимой вещи в гардеробе каждой модницы
Эвелина Хромченко рассказала о тренде на джинсы (Фото: Instagram.com/evelinakhromtchenko)

Телеведущая Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напомнила телезрительницам и гостям студии о том, какая трендовая вещь должна присутствовать в гардеробе каждой модницы в этом сезоне.

«Джинсы всегда были ходовым товаром в нашей стране. И несмотря на то, что ничего у нас не было, у всех все-таки все было, и джинсами, а также историями про них может похвастаться абсолютно любой зритель», — подметила Хромченко.

В сезоне весна/лето-2019 актуальными будут джинсы stonewash, пошитые из так называемого искусственно «состаренного» денима, что придает им вид «поношенности».  Также особой популярностью в гардеробе модниц будут пользоваться узкие джинсы «скинни», что с английского переводится как «тощий». Разумеется, подобный фасон больше подойдет стройным девушкам с длинными ногами и узкими бедрами.

шоу Модный приговор
(Фото: кадр из программы «Модный приговор»)

При этом Хромченко напомнила, что альтернативой являются прямые, не зауженные, джинсы. Однако, не стоит забывать, что любые светлые оттенки будут визуально полнить. Поэтому подобрать джинсы не так легко, полагает соведущая Александра Васильева. Многое зависит и от посадки. Благо, марок на рынке великое множество и каждая может найти модель которая идеально сядет на ее фигуру.

Хромченко уверена, что джинсу могут позволить себе все женщины — зависимости от возраста.

«Можно ли женщине в 50,70, 80 лет носить джинсы? Да, что за странные вопросы? Просто идите и примеряйте, ищите свою модель, ибо это не так уж и легко выбрать правильные джинсы», — подытожила телеведущая.

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Александр ВасильевПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Хромченко напомнила о незаменимой вещи в гардеробе каждой модницы
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