Семья в сборе: 71-летняя Ротару поздравила красавицу-внучку с совершеннолетием

71-летняя София Ротару не смогла попустить праздник, который был организован в честь совершеннолетия ее внучки Сони. В своем микроблоге единственный сын исполнительницы Руслан Евдокименко опубликовал свежие кадры с празднования. На снимке запечатлена его мама и дочь.
«Семья в сборе! Поздравляем Софию с совершеннолетием!» — подписал фото Евдокименко.
Ранее мужчина уже делился снимками Софии Михайловны. На одном из фото 71-летняя певица позировала в джинсах, темно-синем жакете и тельняшке. Еще соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко утверждала, что тельняшка «омолодит» любой гардероб.
Отметим, что София Ротару не забыла поздравить внучку и на личной страничке в Instagram. Она опубликовала совместное фото с именинницей.
«С Днем рождения, мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю!» — добавила певица.
У Софии Михайловны также есть 25-летний внук Анатолий.