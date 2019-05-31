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Семья в сборе: 71-летняя Ротару поздравила красавицу-внучку с совершеннолетием

Эстрадная певица и актриса София Ротару не смогла пропустить праздник в честь совершеннолетия внучки Сони.

Семья в сборе: 71-летняя Ротару поздравила красавицу-внучку с совершеннолетием
София Ротару повеселилась на вечеринке внучки Сони (Фото: Globallookpress.com)

71-летняя София Ротару не смогла попустить праздник, который был организован в честь совершеннолетия ее внучки Сони. В своем микроблоге единственный сын исполнительницы Руслан Евдокименко опубликовал свежие кадры с празднования. На снимке запечатлена его мама и дочь.

«Семья в сборе! Поздравляем Софию с совершеннолетием!» — подписал фото Евдокименко.

Ранее мужчина уже делился снимками Софии Михайловны. На одном из фото 71-летняя певица позировала в джинсах, темно-синем жакете и тельняшке. Еще соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко  утверждала, что тельняшка «омолодит» любой гардероб.

София Ротару с сыном и внучкой
София Ротару с сыном Русланом и внучкой Соней (Фото: Instagram.com/rusevdokimenko)

Отметим, что София Ротару не забыла поздравить внучку и на личной страничке в Instagram. Она опубликовала совместное фото с именинницей.

«С Днем рождения, мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю!» — добавила певица.

У Софии Михайловны также есть 25-летний внук Анатолий.

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Семья в сборе: 71-летняя Ротару поздравила красавицу-внучку с совершеннолетием
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