Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы. В кадре 71-летняя София Ротару запечатлена в тельняшке, прямых джинсах и белых кроссовках. Как и певица Нюша, знаменитость тщательно следит за модными тенденциями. Так, еще соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко — утверждала, что писком сезона весна/лето-2019 станут именно прямые незауженные джинсы.

Импровизированную фотосессию певица устроила у телефонной будки, судя по всему, в Лондоне. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, внешность Софии Ротару успел оценить ведущий стилист студии «Dajmur» Анастасия Николаева. Следовать моде украинской исполнительнице помогает ее 17-летняя внучка Соня. По мнению эксперта в области красоты, София Михайловна выглядит более чем достойно, учитывая ее возраст.