Марина Ким в отпуске с детьми отказалась от макияжа

Марина Ким не первый год ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Также девушка снималась и в кино. Ее можно увидеть в нескольких документальных картинах, а также в художественном фильме «Серко» с Алексеем Чадовым. А вот о личной жизни телеведущей почти ничего не известно. Она воспитывает двух дочерей: пятилетнюю Бриану и Дарину — последняя родилась летом 2016 года.

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Ким проводит летние каникулы в Риме. Она наслаждается теплой погодой и много гуляет вместе с наследницами по городу. Телеведущая даже прокатилась на карете, запряженной лошадьми. Но на этих благородных животных у девушки аллергия, поэтому прогулка была короткой. На отдыхе Марина отказалась от косметики. Также она предпочитает носить легкие платья и трендовые шорты, чтобы не было жарко.

Накануне девушка развеялась, попрыгав на батуте. Она поделилась снимками, на которых запечатлена в джинсовых мини-шортах и черном топе без бретелек. Ким не побоялась показать лицо без макияжа. По всей видимости, дочки заставили телеведущую много прыгать, так как она выглядела слегка утомленной.

Поклонники восхитились красотой 35-летней Марины. «Ох, ножки», «Люди!! Она идеальна!»,» Мне нравится, что вы не закомплексованы«, «Роскошная женщина, фигурка идеальная», «Просто вау», — прокомментировали снимки подписчики.