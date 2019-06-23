Марина Ким развеялась на шикарной яхте в Чебоксарах

Марина Ким побывала в Чувашии, где приняла участие в Чебоксарском культурном форуме. В перерывах между сессиями, телезвезда успела побывать на яхте. Знаменитость опубликовала снимок с корабля, представ в деловом костюме. Для делового мероприятия Ким выбрала двубортный жакет голубого цвета и юбку-карандаш молочного оттенка.

«Хотите так же? Приезжайте в Чебоксары!»,– подписала фото звезда.

Подписчики теледивы отметили красивый пейзаж вокруг и сравнили Марину Ким с героиней фильма «Титаник».

«Облака на фоне как на картинах эпохи Возрождения…»; «Вы, Марина, переиграли фильм «Титаник», – заметили фолловеры.

Напомним, у телеведущей Марии Ким есть две дочери: 5-летняя Бриана и 2-летняя Дарина. Сама знаменитость тщательно оберегает личную жизнь от посторонних и рассказывает в микроблоге больше о себе, чем о детях. Так, звезда следит за своей фигурой, время от времени демонстрируя фигуру в коротких шортах и купальнике.