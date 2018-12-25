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Ведущая «Доброго утра» Марина Ким показала подросших дочерей

Ведущая «Доброго утра» Марина Ким показала подросших дочерей Марина Ким. фото: instagram.com/marina_kim_tv/
Телеведущая побывала с детьми на новогоднем мероприятии.

35-летняя Марина Ким является ведущей передачи «Доброе утро». О своей личной жизни девушка предпочитает не говорить. Известно, что она воспитывает четырехлетнюю Бриану и маленькую Дарину, которая появилась на свет летом 2016 года. Примечательно, что об отце малышей телеведущая не только не говорит, но и хранит имя мужчины в тайне. Не так давно появилась информация, что знаменитость встречается с режиссером Бреттом Рэтнером. С ним она иногда выходит в свет.

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В начале декабря Марина отдохнула в Турции. Она делилась пикантными снимками из номера отеля. Неделю назад телеведущая вернулась домой, чтобы подготовиться к грядущему Новому году.  На днях она отвела своих наследниц на новогодний праздник. Для мероприятия Ким выбрала алый костюм, состоящий из топа и юбки-карандаш. Своих дочерей она нарядила в пышные платья в одной цветовой гамме. Многие пользователи соцсети заметили, что девочки на снимках выглядят расстроенными. «Это называется сначала на праздник не приведешь, потом с праздника не уведешь», — пояснила телеведущая.

Ранее Марина рассказала, что на детском утреннике Бриана была Гердой, а Дарина — Дариной. Девочки получили первые подарки от Деда Мороза. Малышки были очень счастливы. Поклонники считают Ким очень заботливой мамой. «Какая чудная у вас девочка выросла!», «Такие красотульки», «Марин, вы самая красивая мама на Первом канале!», — высказали свое мнение подписчики. Многие также восхитились стройной фигурой телеведущей. Пользователи соцсетей поражаются тому, как Ким успевает совмещать работу, материнство и следить за своим внешним видом.

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Ведущая «Доброго утра» Марина Ким показала подросших дочерей
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