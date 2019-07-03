Летний стиль: Марина Ким поддержала тренд на мини-шорты

35-летняя Марина Ким поддержала летний тренд на мини-шорты. Вместе с дочерьми: 5-летней Брианой и 3-летней Дариной — телеведущая проводит каникулы в Италии. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим кадром, на котором она запечатлена в джинсовых шортах из так называемого искусственно «состаренного» денима и белом топе с открытыми плечами.

Еще стилист Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro подметила, что мини-шорты в нынешнем летнем сезоне будут пользоваться той же популярностью у модниц, что и годом ранее.

«Перефразируя известную фразу, можно сказать – мода проходит, а шорты остаются», — добавила эксперт, посоветовав представительницам прекрасного пола также обращать внимание и на трендовые оттенки — коралловый, желтый, лиловый.

В свою очередь, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — заверила, что на пике моды окажется «состаренный», так называемый «поношенный» деним. Именно на этот тренд и обратила внимание Марина Ким, отдав предпочтение мини-шортам.

На отдыхе знаменитость редко пользуется косметикой. Вне съемочного процесса телеведущая выбирает естественность. Ким тщательно следит за своей фигурой и внешностью, стараясь не отставать от модных тенденций.