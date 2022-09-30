«Тратит деньги на привлечение странных свидетелей»: Варшавер – о судах с участием Захаровой и неблагодарности Поргиной

В Москве продолжаются суды по иску Александры Захаровой к театру «Ленком». Актриса вновь пытается получить права на постановки своего отца, но пока безрезультатно. За годы своего руководства театром Марк Захаров поставил десятки спектаклей, но речь идет о четырех из них: «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва».

Александра Марковна старается доказать, что авторские права на эти постановки принадлежат именно ей, а не театру и продюсеру Валерию Янкловичу, финансировавшему постановки.

Как пишет «Комсомольская правда» на недавнее заседание в качестве свидетелей Александры Захаровой пришли актриса Людмила Поргина и журналист Андрей Караулов.

В ходе заседания вдова Николая Караченцова критиковала руководителя «Ленкома» Марка Варшавера, а Караулов, обратившись к Захаровой, сказал: «Саша, тебя обкрадывали все это время». Сама же Александра Марковна и ее адвокат объясняли суду, что не хватает всех документов на вышеупомянутые спектакли и пытались выяснить, где они находятся.

Teleprogramma.pro обратилась к руководителю театра Марку Варшаверу для того, чтобы он разъяснил, чего на самом деле хочет Александра Захарова.