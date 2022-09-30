«Тратит деньги на привлечение странных свидетелей»: Варшавер – о судах с участием Захаровой и неблагодарности Поргиной

В Москве продолжаются суды по иску Александры Захаровой к театру «Ленком». Актриса вновь пытается получить права на постановки своего отца, но пока безрезультатно. За годы своего руководства театром Марк Захаров поставил десятки спектаклей, но речь идет о четырех из них: «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва».
Александра Марковна старается доказать, что авторские права на эти постановки принадлежат именно ей, а не театру и продюсеру Валерию Янкловичу, финансировавшему постановки.
Как пишет «Комсомольская правда» на недавнее заседание в качестве свидетелей Александры Захаровой пришли актриса Людмила Поргина и журналист Андрей Караулов.
В ходе заседания вдова Николая Караченцова критиковала руководителя «Ленкома» Марка Варшавера, а Караулов, обратившись к Захаровой, сказал: «Саша, тебя обкрадывали все это время». Сама же Александра Марковна и ее адвокат объясняли суду, что не хватает всех документов на вышеупомянутые спектакли и пытались выяснить, где они находятся.
Teleprogramma.pro обратилась к руководителю театра Марку Варшаверу для того, чтобы он разъяснил, чего на самом деле хочет Александра Захарова.
Александра Захарова. Фото: Global Look Press
- Марк Борисович, уже давно идут суды, на которых Александра Марковна пытается получить авторские права на все спектакли своего отца. Каковы вообще предварительные итоги этих заседаний?
- Александра Захарова проиграла уже три суда, потому что требует того, что Марк Анатольевич уже неоднократно получал. Однако она хочет этого еще раз, но так не бывает.
Я отношусь к этому отрицательно, потому что госпожа Захарова, я ее специально так называю, потому что она всегда была госпожой, своим поведением дискредитирует имя выдающегося режиссера Марка Анатольевича Захарова, привлекая к этим судам сомнительных личностей.
И дело даже не в том, что она хочет что-то получить, просто она намерена испортить ситуацию, то хорошее положение, которое сложилось сегодня в театре.
У нас в коллективе царит чудная атмосфера. Все актеры наконец-то стали играть главные роли. Раньше играла только она, а теперь и другие артисты. Конечно, это беспокоит Александру Марковну, даже раздражает.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что 28 сентября исполнилось три года, как с нами нет Марка Анатольевича Захарова. И я хотел бы вспомнить о нем еще раз. Только у меня возникает ощущение, что это не его дочь, потому что Марк Анатольевич был совсем другим, интеллигентнейшим человеком.
- Однако вернемся к теме суда. Адвокат Александры Захаровой говорил о документах с разъяснениями относительно авторских прав и выплат по четырем спектаклям Марка Захарова…
- Александра Марковна все время говорит, что все документы в театре. Но в театре их быть не может, поскольку Марк Анатольевич продал авторские права продюсерской компании.
А она все равно настаивает на этом, делает громкие заявления и ходит по судам и, кстати, тратит большущие деньги на это, на привлечение странных свидетелей. Около нее все время болтаются какие-то незначительные личности.
- Вы имеете в виду Людмилу Поргину?
- Она у меня уже не вызывает никакого интереса. Людмила Поргина постоянно извергает глупость и вранье. Она подыгрывает Захаровой. Но я хотел бы уточнить один важный момент. Знали бы вы, что она творила по отношению к Марку Анатольевичу…
Пять лет назад Поргина кляла Захарова, обвиняла его во всех тех вещах, в которых его обвинить было нельзя. К примеру, что он загубил Николая Караченцова.
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Марк Варшавер и Марк Захаров. Фото: Global Look Press
Кстати, Марк Анатольевич очень не любил Людмилу Поргину, морщился при упоминании этой фамилии. Но сегодня Поргина присоединилась к своей подружке Захаровой, и они вместе ходят по судам, порочат театр, в котором работают.
У Александры Захаровой, конечно, остались две роли, которые она пока может играть. Хотя там есть замечательные вторые составы, которые не только ей не уступают, а где-то даже и превосходят.
Что касается Людмилы Поргиной, то я ей дал возможность работать. Она играет в массовке восьми спектаклей. Но, как говорил великий Константин Сергеевич Станиславский: «Нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры». А что можно дать в ее года? Конечно, ее года – ее богатство, но в театре тоже есть какие-то возрастные цензы.
- Но ведь Инна Чурикова и Лия Ахеджакова – тоже актрисы в возрасте, но играют главные роли…
- Как вы можете сравнивать ее с великими актрисами? Поргина не выходила на сцену 30 лет. А сейчас она говорит, что звезда. Да все в театре смеются, когда она приходит с волосами разных цветов. Но когда нет таланта, то хотя бы надо немного поработать волосами.
Вы сравнили Людмилу Поргину с великими Инной Чуриковой и Лией Ахеджаковой? Актрисой, которая практически не выходила на сцену, но при этом получала большую зарплату – 100 000 рублей. В других театрах народные артисты получают по 20 000 рублей.
Марк Варшавер. Фото: Кристина Безбородова/ КП
Как Марк Анатольевич был против, когда я просил руководство страны, города, чтобы ей все-таки дали звание заслуженной артистки. А за что? Да только за то, что она была женой великого Караченцова. Так теперь Людмила Поргина размахивает этим званием, как красным флагом. Некрасиво по отношению к театру, который к тебе так хорошо относился!
Пока Николай Петрович болел на протяжении многих лет, они вместе с женой получали 250 000 рублей в месяц. Кстати, платить такую сумму было моей инициативой, а вот Марк Анатольевич был против этого, поскольку Поргина и тогда делала гадости своему театру.
И она до сих пор приходит в наш коллектив и улыбается, притом, что ходит по судам и говорит гадости о своем руководителе, который столько для нее сделал.
Она утверждает, что Марк Варшавер ненавидел Николая Караченцова. Но как можно такое сказать? Все наши артисты удивляются ее словам. А я же убежден, что сегодня никто не может сыграть в легендарном спектакле «Юнона и Авось» лучше, чем Николай Петрович. Вот что такое талант!
А может ли Людмила Поргина хоть три слова произнести, если она практически не выходила на сцену?
Что касается Захаровой, то да, в театре она играла хорошие роли. Она очень трудолюбивый способный человек, тут ничего не скажешь. И все ее творческие достижения – благодаря этому трудолюбию и безусловно, ее наставнику и режиссеру Марку Анатольевичу Захарову.
Но человеческие качества – это все же другое. И то, что сегодня позволяет себе госпожа Захарова, просто недопустимо.