«Нападки на нашего директора несправедливы»: Железняк встала на защиту Варшавера

По словам Железняк, остановка в «Ленкоме» сегодня очень хорошая. У всех артистов есть работа. В то же время ей сложно судить изнутри об уровне спектаклей, сообщает kp.ru.

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Напомним, что у Марка Варшавера в «Ленкоме» крайне напряженные отношения с актрисами Александрой Захаровой и Людмилой Поргиной. При этом костяк артистов на стороне Варшавера, а не «бунтарей».