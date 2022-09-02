«Нападки на нашего директора несправедливы»: Железняк встала на защиту Варшавера

Актриса Олеся Железняк заявила, что слухи о распрях в «Ленкоме» беспочвенны.
«Когда я читаю, что после ухода из жизни Марка Захарова в театре творится ужас-ужас, не понимаю, откуда берется эта информация. Нападки на нашего директора несправедливы. Марк Борисович Варшавер многим артистам, да большинству, которые годами сидели без работы, эту работу дал, что дорогого стоит».
По словам Железняк, остановка в «Ленкоме» сегодня очень хорошая. У всех артистов есть работа. В то же время ей сложно судить изнутри об уровне спектаклей, сообщает kp.ru.
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Напомним, что у Марка Варшавера в «Ленкоме» крайне напряженные отношения с актрисами Александрой Захаровой и Людмилой Поргиной. При этом костяк артистов на стороне Варшавера, а не «бунтарей».