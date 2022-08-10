Как на самом деле Александра Захарова похабно ведет себя за кулисами «Ленкома»

Актриса Александра Захарова начала судиться с театром «Ленком», в котором всегда работала и которым руководил ее знаменитый отец Марк Захаров. Нынешний директор Марк Варшавр недоумевает. Ведь он столько для нее сделал, а ведет себя артистка неблагодарно.
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«Уж сколько лет я нянчился с этой дамочкой… Александра Захарова ненавидит артистов, с которыми работает. Она приходила в театр и ни с кем не здоровалась, а себя называла принцессой. Да кто ты такая? Александра портит имя Марка Анатольевича!» — негодует Варшавер в разговоре с Teleprogramma.pro.
Варшавер подчеркнул, что заботился о Марке Захарове, когда тот был жив.
«Все, что получила Александра — звание народной артистки, лауреата Государственной премии — разве она приобрела только из-за таланта? Да потому что она дочь Марка Анатольевича. И потому, что рядом находился человек, который вовремя мог войти в нужный кабинет и помочь ей», — добавил Варшавер.