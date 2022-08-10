Как на самом деле Александра Захарова похабно ведет себя за кулисами «Ленкома»

Актриса Александра Захарова начала судиться с театром «Ленком», в котором всегда работала и которым руководил ее знаменитый отец Марк Захаров. Нынешний директор Марк Варшавр недоумевает. Ведь он столько для нее сделал, а ведет себя артистка неблагодарно.

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