Стертый портрет: как выглядит памятник Григорию Горину спустя 22 года после его ухода

22 года назад, 15 июня, не стало выдающегося писателя-сатирика, драматурга, сценариста Григория Горина. Спустя 15 лет ушла из жизни его жена Любовь. Они похоронены рядом друг с другом. Только вот памятник Григорию Горину на Ваганьковском кладбище требует ухода и заботы. Но, к сожалению, присматривать за захоронением практически некому. У супругов, посвятивших жизнь друг другу, не было детей.
Любовь длиною в жизнь
Знакомство Любови Гориной с будущим мужем началось с прочтения его рассказа «Я-Рекс». Тогда девушка работала в Ленинской библиотеке. Но встретилась с ним позже, когда подруга попросила ее сходить вместе с ней к Горину домой – вернуть долг. Она просто боялась возвращаться поздно ночью, поэтому захватила с собой Любовь.
Первое, что поразило девушку в доме драматурга, - это огромное количество книг. Устоять перед таким книгочеем было просто невозможно. Неудивительно, что эта встреча стала судьбоносной для будущих супругов. Сначала Григорий и Любовь просто дружили: ходили в театр, на выставки, на концерты, но потом дружба переросла в более серьезное чувство.
Девушка поняла, что влюбилась окончательно, когда на ее глазах, Горин, врач по образованию, спас женщину, страдающую эпилепсией. Он грамотно оказал первую медицинскую помощь, когда у нее начался очередной приступ. А спустя полгода влюбленные поженились. Григорий Горин говорил, что любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день.
Того же мнения придерживалась и его супруга. Поэтому в их доме всегда царила атмосфера тепла и уюта. Любовь вкусно готовила, принимала в доме многочисленных гостей. (В доме Гориных бывали такие выдающиеся личности, как Марк Захаров, Аркадий Арканов, Александр Градский и многие другие). А еще являлась цензором всех его произведений. Сама же она работала редактором киностудии «Мосфильм».
Григорий Горин и Любовь Горина. Фото: Global Look Press
Некоторые фразы в фильмах по сценариям Горина, а также в других его произведениях появились благодаря жене. Например, реплику «Знаешь, какая я сильная. Я за тебя кому хочешь глазки выцарапаю», звучащую в пьесе «Тиль», Любовь Горина однажды сказала своему мужу. Да и название картины «Тот самый Мюнхгаузен» появилось отчасти благодаря ей.
Однажды Любовь заболела, и муж пришел навестить ее. А заодно поделился тем, что у него не получается сценарий про Мюнхгаузена и в сердцах произнес: «Я повешусь». Любовь засмеялась, когда представила, как про ее супруга скажут: «Это тот самый Горин, который повесился из-за Мюнхгаузена». Так и родилось название фильма.
Так в мире и согласии супруги Горины прожили около 30 лет. Григорий Горин ушел из жизни 15 июня 2000 года от сердечного приступа. В первые дни Любовь Горина понимала, что не может жить дальше. Надеясь на скорое избавление от душевных мучений, она попыталась уйти из жизни. К счастью, женщину удалось спасти. Она прожила еще 15 лет, но замуж больше не вышла. Найти человека уровня Горина было просто невозможно.
Памятник Григорию Горину на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Стертый портрет
Свой последний покой Любовь Горина нашла рядом с мужем. Памятник драматургу представляет собой вертикальную стелу с треугольной верхней кромкой. На стеле – лишь годы его жизни. Рядом установлен небольшой щит с двумя фотографиями: семейным портретом и портретом Григория Горина. Однако здесь есть одно «но».
Побывав на Ваганьковском кладбище несколько дней назад, корреспондент Teleprogramma.pro увидела, что портрет Горина испорчен. Его половина просто стерта. Григорий Горин оставил большое культурное наследие. По его сценариям сняты фильмы «Формула любви», «Убить Дракона», «О бедном гусаре замолвите слово», «Ты мне, я – тебе» и многие другие картины. Его пьеса «Тиль», поставленная в Ленкоме, ознаменовала новую веху в истории театра. Спектакль называли первым советским мюзиклом.
Памятник Григорию Горину на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Рассказывали, что в очереди за билетами люди стояли с пяти утра. А некоторые даже лично звонили Григорию Горину, чтобы достать лишний билетик. Также большим успехом в Ленкоме пользовались спектакли «Шут Балакирев» и «Поминальная молитва», поставленные по произведениям драматурга.
К сожалению, у супругов Гориных не было детей, поэтому, по сути, сейчас ухаживать за памятником некому. Только если не найдется какой-то его поклонник, для которого наследие драматурга имеет действительно важное значение.