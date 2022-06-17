Стертый портрет: как выглядит памятник Григорию Горину спустя 22 года после его ухода

Любовь длиною в жизнь

Знакомство Любови Гориной с будущим мужем началось с прочтения его рассказа «Я-Рекс». Тогда девушка работала в Ленинской библиотеке. Но встретилась с ним позже, когда подруга попросила ее сходить вместе с ней к Горину домой – вернуть долг. Она просто боялась возвращаться поздно ночью, поэтому захватила с собой Любовь.

Первое, что поразило девушку в доме драматурга, - это огромное количество книг. Устоять перед таким книгочеем было просто невозможно. Неудивительно, что эта встреча стала судьбоносной для будущих супругов. Сначала Григорий и Любовь просто дружили: ходили в театр, на выставки, на концерты, но потом дружба переросла в более серьезное чувство.

Девушка поняла, что влюбилась окончательно, когда на ее глазах, Горин, врач по образованию, спас женщину, страдающую эпилепсией. Он грамотно оказал первую медицинскую помощь, когда у нее начался очередной приступ. А спустя полгода влюбленные поженились. Григорий Горин говорил, что любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день.

Того же мнения придерживалась и его супруга. Поэтому в их доме всегда царила атмосфера тепла и уюта. Любовь вкусно готовила, принимала в доме многочисленных гостей. (В доме Гориных бывали такие выдающиеся личности, как Марк Захаров, Аркадий Арканов, Александр Градский и многие другие). А еще являлась цензором всех его произведений. Сама же она работала редактором киностудии «Мосфильм».