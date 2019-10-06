Захаров был в ссоре с Мироновым из-за фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Сейчас трудно представить, что легендарного барона в захаровской картине «Тот самый Мюнхгаузен» мог сыграть кто-то иной, кроме Олега Янковского. Но факт остается фактом – сценарий писался специально под Андрея Миронова.

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Однако Марк Анатольевич в процессе подготовки к фильму понял, что лучше с этой ролью справится именно Янковский. Народный артист Иван Агапов в программе «Тайны кино» на «Москве 24» рассказал, что у старых друзей на этой почве даже вышел конфликт, да и сценарист Григорий Горин не сразу признал кандидатуру Олега Ивановича. Но постепенно страсти улеглись и все признали правоту режиссера: Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского действительно гениален.

Кстати, супруга Миронова Лариса Голубкина, считает, что ее муж тоже вполне успешно справился бы с этой ролью. Но Марк Анатольевич всегда отдавал предпочтение актерам из своего театра.