Сафронов назвал людей, стоящих за ограблением вдовы Градского

Известный художник Никас Сафронов предположил, кто может стоять за похищением 100 миллионов рублей у Марины Коташенко.

История о похищении ста миллионов рублей, которые бандиты украли у вдовы Александра Градского Марины Коташенко, обрастает новыми подробностями. Новую версию происшедшего на своем YouTube-канале высказал и друг певца, журналист Андрей Караулов.

Он уверен, что подозревать вдову артиста в инсценировке «похищения века» весьма странно. Опытные адвокаты скажут, что после ухода артиста из жизни деньги перешли жене на ответственное хранение, а она их не сохранила. И половину украденной суммы ей придется отдать другим наследникам – сыну Александра Градского Даниилу и дочери Марии.

«За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы… Так вот, Марина в этой истории потеряет все, она уже все потеряла», — заявил журналист.

По словам Караулова, он и еще несколько человек знали о сейфе, в котором хранится сто миллионов. И еще в день, когда Александра Градского увезли в больницу, сейф был предметом особенного интереса со всех сторон. Поэтому оставлять сто миллионов дома было ошибкой со стороны вдовы артиста, уверен Андрей Караулов.

«Я знал, что хорошим это не закончится — предупреждал Марину еще месяц назад. Но я предполагал, что события будут развиваться иначе: кто-то из родственников напишет заявление, мол, деньги Градского пропали. И тогда Марине придется отвечать перед законом», — подчеркнул журналист.

В своем выступлении он обратился к руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву и попросил взять это дело под особый контроль.

Еще один друг Александра Градского – художник Никас Сафронов – также уверен, что за этой историей стоит кто-то из ближайшего окружения вдовы.

«Раз бандиты заставили Марину ехать домой, значит, все было по наводке. Люди начинают подозревать, что она себя ограбила, но это нелогично. Однажды актер Анатолий Ромашин спилил на даче дерево, а потом оно упало на него. Тогда тоже говорили, что нельзя вторгаться в природу, и таким образом Боженька отомстил ему. Это все глупости. Сколько плохих людей губит природу, и все остается безнаказанным. А тут благородный человек спилил дерево… С Мариной та же самая ситуация, на нее сейчас сваливают все вину. Как я уже говорил, все было по наводке. Самостоятельно инсценировать такое ограбление было бы трудно. К тому же даже ребенок понимает, что подозрение падет на нее, — говорит Никас Сафронов. О деньгах знал кто-то из близких, возможно, тот, кто раньше работал в доме и затаил обиду на Сашу или на саму Марину. Поэтому нужно искать среди ближайшего окружения. Шерлок Холмс, наверное, раскрутил бы эту историю, но не стоит на это рассчитывать, потому что сейчас другая юридическая подоплека. Например, у меня украли картину, и я до сих пор не могу выиграть суд… Маловероятно, что и в истории с Мариной что-то найдется, кто-то в чем-то признается. Хотя всегда есть маленький шанс. Но считай, что Марине нужно переключиться и забыть о случившемся».

— Странно, что сто миллионов хранились дома…

— Безусловно, нельзя держать в доме такую сумму – полтора миллиона долларов, нужно было спрятать их понадежнее. Но у Марины большое горе, обвинять ее тоже ни в чем нельзя, она любила своего мужа. Они были достаточно близки. И возможно, что в тяжелый момент Марина не думала о такой бытовой истории. Обидно, что Саша зарабатывал эти деньги таким трудом – своими мозгами, талантом, и теперь они пропали.

— Вы знаете Марину Коташенко? Какой она все-таки человек?

— С Сашей мы приятельствовали, дружили, а с Мариной близко не знаком. Конечно, пересекались на каких-то мероприятиях, но не более того. С Сашей встречались и на каких-то съемках, обменивались телефонами, передавали друг другу подарки, я – ему, он – мне. Александр – обаятельный, приятный человек, очень доброжелательный, в которого невозможно не влюбиться. Он умный, харизматичный, интересный собеседник.

Понятно, что у него уже не было юношеского здоровья, но обаяние настолько многогранным, что это могла оценить любая девушка.

Александр был влюблен в жену, а красота в глазах смотрящего… Я думаю, они жили нормально. И раз Саша женился на Марине, значит, все было хорошо. Мне же она показалась добрым, красивым, милым, приятным, обаятельным человеком.

— А какие отношения у Марины с детьми Александра Борисовича? В Интернете выдвигаются версии, что похищение связано с борьбой за наследство…

— Хорошие, нормальные. Саша – тот человек, который умеет поставить все на свои места.

— Как вы думаете, что сейчас нужно сделать Марине Коташенко?

— Она уже обратилась в полицию, но, на мой взгляд, следует найти частного детектива, который будет неформально заниматься этим делом. Найти человека, который искренне любит Александра и его творчество. Можно пообещать двойной гонорар.

Конечно, Марине может попасться жулик, который будет вытягивать у нее деньги, поэтому нужно платить по результату.

Напомним, днем в воскресенье, 18 января, Марина Коташенко выехала на своей машине из поселка Новоглаголево под Наро-Фоминском. Едва она покинула деревню, как почувствовала удар. Рядом остановился другой автомобиль, из которого вышли трое пассажиров, кинулись на Марину с криком, что за разбитую машину она должна им денег.

Под дулом пистолета злоумышленники заставили молодую женщину сесть за руль своей машины и ехать обратно в Новоглаголево. В итоге вдова Градского отдала бандитам сумму около ста миллионов рублей наличными, спрятанную в одной из комнат.

Затем грабители заставили Марину Коташенко отвезти их в соседнюю деревню Апрелевка, после чего скрылись из вида. И лишь спустя несколько часов после ограбления молодая женщина обратилась в полицию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!