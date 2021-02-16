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Чей памятник называют самым загадочным захоронением Ваганьковского кладбища

Teleprogramma.pro рассказывает о захоронениях Ваганьковского кладбища, привлекающих внимание посетителей.

Чей памятник называют самым загадочным захоронением Ваганьковского кладбища
Памятник Лидии Черниковой на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Недавно стало известно об уходе из жизни актрисы Татьяна Иваненко. Она была одной из любимых женщин Владимира Высоцкого, но никогда не рассказывала о своем романе со знаменитым артистом. Об этой тайне многие узнали только после смерти актрисы театра на Таганке.

Teleprogramma.pro снова продолжает цикл статей о памятниках Ваганьковского кладбища людям, окруженным любовью, победившей смерть. Чувство Татьяны Иваненко к Владимиру Высоцкому было именно таким.

Молчаливая любовь Владимира Высоцкого

Татьяна Иваненко, которую сравнивали с Брижит Бардо, играла преимущественно в спектаклях легендарного режиссера Юрия Любимова. Она служила театру на Таганке с 1966 по начало 90-х годов. Там и познакомилась со своим любимым мужчиной, чувства к которому скрывала всю жизнь.

По слухам, единственная дочь Татьяны Иваненко Анастасия родилась от Владимира Высоцкого. Хотя сам артист всячески отрицал этот факт. Да и сама Татьяна старалась особо не афишировать свой секрет.

Гибель Высоцкого стала страшным ударом для Татьяны Иваненко, в день похорон она буквально чуть не сошла с ума.

Кстати, легендарного актера, поэта и музыканта первоначально планировалось похоронить где-то в самом дальнем участке Ваганьковского кладбища. Во-первых, официальные власти не особо жаловали Высоцкого, которого просто обожал народ, во-вторых, он и сам не любил лишнего пафоса.

Памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище. Фото:
Памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Но Иосиф Кобзон даже хотел предложить взятку директору погоста, чтобы Высоцкому выделили хорошее место. Руководитель Ваганьковского кладбища как поклонник артиста от денег отказался. И в итоге, когда посетители спрашивают, как же можно найти могилу Высоцкого, им отвечают: «Да он практически у входа стоит».

По замыслу скульптора Александра Рукавишникова, Владимир Высоцкий изображен в полный рост, со связанными руками, что напоминает смирительную рубашку. За спиной у него — гитара.

Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя»
Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя»

У памятника легендарному артисту всегда можно увидеть свежие цветы от поклонников. Наверняка, сюда не раз приходила и Татьяна Иваненко, которая никогда не привлекала к себе внимание, не ходила по ток-шоу, просто любила себе тихо.

И ушла она также тихо, в одиночестве…Тело артистки нашли только на пятый день после ее смерти.

Хочется надеяться, что там, в другом мире  Татьяна Иваненко встретит Владимира Высоцкого и расскажет ему о своей жизни…

Последняя любовь Владислава Листьева

С Высоцким соседствует известный телеведущий Владислав Листьев, убитый в 1995 году в подъезде собственного дома.

Памятник знаменитому журналисту изображает женщину-крылатого ангела, склонившую голову набок. Рукой она прикрывает часть лица. Жесты ангела символизируют боль утраты.

Одно время рядом с ангелом всегда можно было увидеть портрет знаменитого журналиста. Но сейчас бронзовый посланец неба остался в гордом одиночестве. Портрета рядом с ним нет.

Первое время к могиле приходила вдова Владислава Листьева Альбина Назимова, чья история любви также заслуживает отдельного рассказа. Но в отличие от жены Олега Даля Елизаветы Даль, которая не смогла смириться со смертью мужа на протяжении всей жизни, Альбина оказалась более прагматичной…

Памятник Владиславу Листьеву на Ваганьковском кладбище. Фото:
Памятник Владиславу Листьеву на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Когда они встретились, за плечами у обоих был опыт неудачных браков. А жизнь Владислава Листьева вообще можно назвать трагической. Ему довелось пережить смерть первенца практически сразу после его рождения и уход из жизни шестилетнего сына, рожденного от союза с Татьяной Лялиной. Неудивительно, что после череды трагических событий Влад Листьев задумывался о суициде и стал искать утешение в алкоголе.

Однако именно дизайнер Альбина Назимова спасла его от этой пагубной привычки. Первое время они жили в ее мастерской, где из удобств располагались только раковина с холодной водой и унитаз в конце коридора, и особо не переживали по поводу бытовой неустроенности. После свадьбы же поселились в гостинице «Останкино».

И лишь под конец жизни Листьева приобрели жилье в квартире на Новокузнецкой улице.

Влад Листьев к тому времени станет генеральным директором телекомпании ОРТ. И его деятельность на этом посту вызовет много споров и недовольств, поскольку по инициативе команды Листьева с 1 апреля планировалось ввести мораторий на рекламу на федеральных каналах.

А 1 марта 1995 года Влада Листьева убьют в подъезде собственного дома на той самой Новокузнецкой улице. Совпадение? Не думаем…

Однако подозрения в случившемся пали на Альбину Назимову. Ведь в одном из своих интервью дочь Листьева рассказала, что спустя три дня после гибели ее отца Альбина переписала все его имущество на себя. Адвокаты семьи говорили, что речь шла о 16 миллионах долларов.

Спустя три года после ухода Листьева его вдова вышла замуж за другого известного журналиста, коллегу Листьева Андрея Разбаша. Через некоторое время и он ушел из жизни, и Альбина снова получила значительную часть наследства, оцененного в 75 миллионов долларов. Хотя, конечно, сама опровергала этот факт. Но именно после этого журналисты нарекли Альбину «черной вдовой».

Третьим избранником Назимовой стал известный автогонщик и владелец сети ресторанов Александр Русинов, с которым Альбина поселилась на вилле в Испании. Время от времени они приезжает в Москву, чтобы принять участие в отдельных мероприятиях.

Стеклянная комната. Самый дорогой памятник Ваганьковского кладбища

Самым загадочным захоронением Ваганьковского кладбища называют памятник некой Лидии Черниковой. Не заметить его на этом некрополе просто невозможно. Неслучайно он включен в основную программу экскурсий по захоронениям знаменитых людей наряду с памятниками Есенину и Высоцкому.

На одной из аллей Ваганьковского кладбища, рядом с могилами  сценариста Эдуарда Володарского и режиссера Петра Фоменко,  расположилась стеклянная комната. А в ней на кровати возлежит женщина с царственной осанкой. Глядя на эту даму, словно ощущаешь мощь и силу ее характера. Рядом можно увидеть скамейку и вазу с цветами.

Говорят, это один из самых дорогих памятников в истории Ваганьковского кладбища. Его стоимость составляет около 17-20 миллионов рублей. И принадлежит он заместителю главного редактора советского Гостелерадио Лидии Черниковой, которая принимала решения, кому из артистов предоставлять эфирное время.

Памятник Лидии Черниковой на Ваганьковском кладбище. Фото:
Памятник Лидии Черниковой на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

По одной из версий, сама женщина завещала поставить себе такой грандиозный памятник. По другой, это подарок ей от любящего сына.

На сайте автора скульптуры Ивана Коржева памятник так и называется – надгробие матери из мрамора. Иван занимается созданием траурных сооружений и очень трепетно относится к своей работе.

На своем сайте автор поясняет, что искусство – это единственное, что может противостоять фатальной неизбежности нашего земного финала. И занимаясь созданиями таких монументов, он словно отвоевывает память о человеке из лап смерти.

А памятник Лидии Черниковой – это яркое свидетельство бессмертной любви сына к матери. Вот почему он так притягателен для всех посетителей. И глядя на него, невольно вспоминаешь цитату, звучащую в одном из спектаклей уже ушедшего режиссера Романа Виктюка: «Тайна любви всегда больше тайны смерти».

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Ваганьковское кладбищеВлад ЛистьевВладимир ВысоцкийЛидия Черниковапамятники