Чей памятник называют самым загадочным захоронением Ваганьковского кладбища

Недавно стало известно об уходе из жизни актрисы Татьяна Иваненко. Она была одной из любимых женщин Владимира Высоцкого, но никогда не рассказывала о своем романе со знаменитым артистом. Об этой тайне многие узнали только после смерти актрисы театра на Таганке.

Teleprogramma.pro снова продолжает цикл статей о памятниках Ваганьковского кладбища людям, окруженным любовью, победившей смерть. Чувство Татьяны Иваненко к Владимиру Высоцкому было именно таким.

Молчаливая любовь Владимира Высоцкого

Татьяна Иваненко, которую сравнивали с Брижит Бардо, играла преимущественно в спектаклях легендарного режиссера Юрия Любимова. Она служила театру на Таганке с 1966 по начало 90-х годов. Там и познакомилась со своим любимым мужчиной, чувства к которому скрывала всю жизнь.

По слухам, единственная дочь Татьяны Иваненко Анастасия родилась от Владимира Высоцкого. Хотя сам артист всячески отрицал этот факт. Да и сама Татьяна старалась особо не афишировать свой секрет.

Гибель Высоцкого стала страшным ударом для Татьяны Иваненко, в день похорон она буквально чуть не сошла с ума.

Кстати, легендарного актера, поэта и музыканта первоначально планировалось похоронить где-то в самом дальнем участке Ваганьковского кладбища. Во-первых, официальные власти не особо жаловали Высоцкого, которого просто обожал народ, во-вторых, он и сам не любил лишнего пафоса.

Но Иосиф Кобзон даже хотел предложить взятку директору погоста, чтобы Высоцкому выделили хорошее место. Руководитель Ваганьковского кладбища как поклонник артиста от денег отказался. И в итоге, когда посетители спрашивают, как же можно найти могилу Высоцкого, им отвечают: «Да он практически у входа стоит».

По замыслу скульптора Александра Рукавишникова, Владимир Высоцкий изображен в полный рост, со связанными руками, что напоминает смирительную рубашку. За спиной у него — гитара.

У памятника легендарному артисту всегда можно увидеть свежие цветы от поклонников. Наверняка, сюда не раз приходила и Татьяна Иваненко, которая никогда не привлекала к себе внимание, не ходила по ток-шоу, просто любила себе тихо.

И ушла она также тихо, в одиночестве…Тело артистки нашли только на пятый день после ее смерти.

Хочется надеяться, что там, в другом мире Татьяна Иваненко встретит Владимира Высоцкого и расскажет ему о своей жизни…

Последняя любовь Владислава Листьева

С Высоцким соседствует известный телеведущий Владислав Листьев, убитый в 1995 году в подъезде собственного дома.

Памятник знаменитому журналисту изображает женщину-крылатого ангела, склонившую голову набок. Рукой она прикрывает часть лица. Жесты ангела символизируют боль утраты.

Одно время рядом с ангелом всегда можно было увидеть портрет знаменитого журналиста. Но сейчас бронзовый посланец неба остался в гордом одиночестве. Портрета рядом с ним нет.

Первое время к могиле приходила вдова Владислава Листьева Альбина Назимова, чья история любви также заслуживает отдельного рассказа. Но в отличие от жены Олега Даля Елизаветы Даль, которая не смогла смириться со смертью мужа на протяжении всей жизни, Альбина оказалась более прагматичной…

Когда они встретились, за плечами у обоих был опыт неудачных браков. А жизнь Владислава Листьева вообще можно назвать трагической. Ему довелось пережить смерть первенца практически сразу после его рождения и уход из жизни шестилетнего сына, рожденного от союза с Татьяной Лялиной. Неудивительно, что после череды трагических событий Влад Листьев задумывался о суициде и стал искать утешение в алкоголе.

Однако именно дизайнер Альбина Назимова спасла его от этой пагубной привычки. Первое время они жили в ее мастерской, где из удобств располагались только раковина с холодной водой и унитаз в конце коридора, и особо не переживали по поводу бытовой неустроенности. После свадьбы же поселились в гостинице «Останкино».

И лишь под конец жизни Листьева приобрели жилье в квартире на Новокузнецкой улице.

Влад Листьев к тому времени станет генеральным директором телекомпании ОРТ. И его деятельность на этом посту вызовет много споров и недовольств, поскольку по инициативе команды Листьева с 1 апреля планировалось ввести мораторий на рекламу на федеральных каналах.

А 1 марта 1995 года Влада Листьева убьют в подъезде собственного дома на той самой Новокузнецкой улице. Совпадение? Не думаем…

Однако подозрения в случившемся пали на Альбину Назимову. Ведь в одном из своих интервью дочь Листьева рассказала, что спустя три дня после гибели ее отца Альбина переписала все его имущество на себя. Адвокаты семьи говорили, что речь шла о 16 миллионах долларов.

Спустя три года после ухода Листьева его вдова вышла замуж за другого известного журналиста, коллегу Листьева Андрея Разбаша. Через некоторое время и он ушел из жизни, и Альбина снова получила значительную часть наследства, оцененного в 75 миллионов долларов. Хотя, конечно, сама опровергала этот факт. Но именно после этого журналисты нарекли Альбину «черной вдовой».

Третьим избранником Назимовой стал известный автогонщик и владелец сети ресторанов Александр Русинов, с которым Альбина поселилась на вилле в Испании. Время от времени они приезжает в Москву, чтобы принять участие в отдельных мероприятиях.

Стеклянная комната. Самый дорогой памятник Ваганьковского кладбища

Самым загадочным захоронением Ваганьковского кладбища называют памятник некой Лидии Черниковой. Не заметить его на этом некрополе просто невозможно. Неслучайно он включен в основную программу экскурсий по захоронениям знаменитых людей наряду с памятниками Есенину и Высоцкому.

На одной из аллей Ваганьковского кладбища, рядом с могилами сценариста Эдуарда Володарского и режиссера Петра Фоменко, расположилась стеклянная комната. А в ней на кровати возлежит женщина с царственной осанкой. Глядя на эту даму, словно ощущаешь мощь и силу ее характера. Рядом можно увидеть скамейку и вазу с цветами.

Говорят, это один из самых дорогих памятников в истории Ваганьковского кладбища. Его стоимость составляет около 17-20 миллионов рублей. И принадлежит он заместителю главного редактора советского Гостелерадио Лидии Черниковой, которая принимала решения, кому из артистов предоставлять эфирное время.

По одной из версий, сама женщина завещала поставить себе такой грандиозный памятник. По другой, это подарок ей от любящего сына.

На сайте автора скульптуры Ивана Коржева памятник так и называется – надгробие матери из мрамора. Иван занимается созданием траурных сооружений и очень трепетно относится к своей работе.

На своем сайте автор поясняет, что искусство – это единственное, что может противостоять фатальной неизбежности нашего земного финала. И занимаясь созданиями таких монументов, он словно отвоевывает память о человеке из лап смерти.

А памятник Лидии Черниковой – это яркое свидетельство бессмертной любви сына к матери. Вот почему он так притягателен для всех посетителей. И глядя на него, невольно вспоминаешь цитату, звучащую в одном из спектаклей уже ушедшего режиссера Романа Виктюка: «Тайна любви всегда больше тайны смерти».

Смотрите также: