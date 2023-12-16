Как прошел юбилей Макаревича* в Израиле: Пугачева устроила танцы, а Галкин* и Вайкуле выступили на сцене

Алла Пугачева уехала из России в прошлом году. Многие такого поступка от певицы не ожидали. Она перебралась в Израиль, где поселилась с десятилетними Лизой и Гарри. Муж Примадонны Максим Галкин* продолжал гастролировать.
Также уехал и Андрей Макаревич*, который поселился в Тель-Авиве. Пугачева и Макаревич* иногда виделись. А этой осенью Алла Борисовна с семьей уехала на Кипр, где более спокойная обстановка. Также там у нее есть роскошное жилье с видом на побережье. Но она не пропустила юбилей друга.
В честь 70-летия Макаревич* захотел отметить свой день рождения. Он организовал концерт в Израиле. Музыкант собрал своих друзей, а также поклонников. Пугачева прилетала по такому случаю. Она также похвасталась новым селфи. Певица сделала укладку с легкой волной, надела черный берет и платье свободного кроя. С ней был муж, который оделся с возлюбленной в одной гамме.
«Будем гулять - "Пока не меркнет свет, пока горит свеча"», – заявила она.
Алла Пугачева. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Музыканта поздравляли как из зала, так и со сцены. Муж Аллы Борисовны поднялся к имениннику, поднял бокал и потом начал свой монолог. Он шутил об удачной эмиграции своего друга. В это время Примадонна была в зале в первом ряду. Потом вышла на сцену Лайма Вайкуле. Она исполнила свои песни. Артистка также посвятила Макаревичу* теплые слова.
Пользователи Сети поделились на два лагеря. Одни посчитали, что Вайкуле оделась странно и не по возрасту. Другие удивились тому, что артисты устроили веселье.
Приехал и Семен Слепаков*, который тоже выступил на сцене. Он ностальгировал по жизни в Москве и пел язвительные песни в юмористическом стиле. Были замечены также Михаил Шац*, Татьяна Лазарева*, Анатолий Белый*.
Когда праздник достиг пика, то пустилась в пляс сама Пугачева. Она подпевала имениннику, который выступал с гитарой. Певица улыбалась, слушала реакцию зала и танцевала вместе с мужем.
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Некоторые поклонники отметили, что в 74 года Алла Борисовна выглядит очень молодо. Другие же заметили, что на фото певицы использовано много фильтров. Фанаты также переживали за то, с кем остались Лиза и Гарри. На концерте двойняшек не было. Многие решили, что дети остались на Кипре. Тем более, что у них еще идет учебный год.
«Как вы прекрасны», – заявила пользователь с ником igriebieniuk. «Зачем все это веселье? Можно было тихо отметить», – написал BordiugIgor. «Родители веселятся, а дети с кем?» – также добавила KikiLola.
Напомним, что ранее Пугачева сделала публикацию в соцсети и попросила не считать ее деньги, так как в свое время заработала их и не растратила. Также певица заявила, что не стоит считать волосы на ее голове, так как после поездки в Чернобыль она считает, что их могло и не остаться. Примадонна часто использует шиньоны. Но недавно фанаты обсуждали походку артистки. А во время шопинга на Кипре Алла Борисовна пожаловалась на боли в ногах. Как оказалось, она страдает из-за подагры с молодости.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети alla_orfei