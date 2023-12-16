Как прошел юбилей Макаревича* в Израиле: Пугачева устроила танцы, а Галкин* и Вайкуле выступили на сцене

Алла Пугачева уехала из России в прошлом году. Многие такого поступка от певицы не ожидали. Она перебралась в Израиль, где поселилась с десятилетними Лизой и Гарри. Муж Примадонны Максим Галкин* продолжал гастролировать.

Также уехал и Андрей Макаревич*, который поселился в Тель-Авиве. Пугачева и Макаревич* иногда виделись. А этой осенью Алла Борисовна с семьей уехала на Кипр, где более спокойная обстановка. Также там у нее есть роскошное жилье с видом на побережье. Но она не пропустила юбилей друга.