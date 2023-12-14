Мигель вспомнил, как Пугачева выстроила артистов в ряд на «Рождественских встречах» и отчитала

Мигель больше 20 лет выступает на сцене. Он стал одним из самых известных хореографов в России. Ему довелось режиссировать многие телевизионные проекты. Он также работал на последних «Рождественских встречах». Тогда танцор снова увиделся с Аллой Пугачевой. Они познакомились на «Фабрике звезд».

Тогда певица его поддержала и даже раскрыла ему несколько своих фишек. Но потом они поссорились. Мигель в интервью Яне Чуриковой раскрыл причину их размолвки. Ему не понравилось обращние Примадонны с артистами, которые участвовали в ее концерте.