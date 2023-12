Мигель вспомнил, как Пугачева выстроила артистов в ряд на «Рождественских встречах» и отчитала

По словам артиста, он считал, что люди с возрастом мудреют, но в этому случае этого не произошло. Член жюри в шоу «Танцы» заявил, что был шокирован тем, как поступила Пугачева на «Рождественских встречах». А потом он увидел фильм This is it и сранил, как Майкал Джексон относился к своей команде и как это делают российские звезды.

Мигель расплакался в кинотеатре. По его словам, никто не достоин того, что себе позволяют себе отечественные селебрити. И после поведения Аллы Борисовны он решил, что больше с ней работать не будет.