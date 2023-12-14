Мигель вспомнил, как Пугачева выстроила артистов в ряд на «Рождественских встречах» и отчитала

Мигель больше 20 лет выступает на сцене. Он стал одним из самых известных хореографов в России. Ему довелось режиссировать многие телевизионные проекты. Он также работал на последних «Рождественских встречах». Тогда танцор снова увиделся с Аллой Пугачевой. Они познакомились на «Фабрике звезд».
Тогда певица его поддержала и даже раскрыла ему несколько своих фишек. Но потом они поссорились. Мигель в интервью Яне Чуриковой раскрыл причину их размолвки. Ему не понравилось обращние Примадонны с артистами, которые участвовали в ее концерте.
По словам артиста, он считал, что люди с возрастом мудреют, но в этому случае этого не произошло. Член жюри в шоу «Танцы» заявил, что был шокирован тем, как поступила Пугачева на «Рождественских встречах». А потом он увидел фильм This is it и сранил, как Майкал Джексон относился к своей команде и как это делают российские звезды.
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Мигель расплакался в кинотеатре. По его словам, никто не достоин того, что себе позволяют себе отечественные селебрити. И после поведения Аллы Борисовны он решил, что больше с ней работать не будет.
«Там было жестко, очень жестко по отношению к артистам. В конце стоял ряд российских звезд, и она каждого отчитывала: „Да вы…“ У меня шок был! Я даже не мог поверить, что такое бывает. Они все стояли вот так вот, опустив головы», – вспомнил хореограф в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».