Портниха Пугачевой призналась, что певица борется с подагрой: «Алла уже давно страдает»

Портниха Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что певица мучается из-за неизлечимой болезни. Оказалось, что эти проблемы у артистки возникли в молодости, поэтому на сцену она зачастую выходила превозмогая сильную боль.

«Алла уже давно страдает. Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости – это тяжелая штука», – поделилась Аксенова.

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Она также добавила, что в гримерке Примадонна порой закидывала ноги на стол. Певица не жаловалась, но все вокруг видели, на что она идет ради публики. По словам портнихи, звезда пыталась обращаться к врачам, но лечение оказалось не эффективным. Артистка пробовала разные способы, чтобы облегчить себе жизнь, даже делала обертывания. В итоге она стала носить обувь разного размера. Это отчасти ей помогло не чувствовать такой сильный дискомфорт, заверила Аксенова, пишет «МК».